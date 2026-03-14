杭州7歲童吃飯跌倒 5cm斷筷插眼險盲

內地發生一宗驚險的家居意外。浙江杭州一名7歲男童，日前在家中準備吃飯時不慎摔倒，手上一支筷子應聲折斷，其中一截長達5厘米的斷筷，竟直接由其左眼插入，貫穿鼻竇，直抵右眼視神經附近，男童隨時面臨雙目失明的風險。經醫院多個專科醫生聯合進行緊急手術，最終成功將斷筷完整取出，男童視力奇蹟般恢復至正常水平。

斷筷橫貫雙側鼻竇

據浙江大學醫學院附屬兒童醫院醫生憶述，男童被送到醫院時，雙手緊捂左眼，不斷哭喊劇痛及視線模糊。然而，醫生檢查時，卻未在其眼球表面發現任何異物，僅在左眼眼白處見到一個不起眼的小黑點。

7歲童吃飯跌倒，5厘米斷筷插眼，橫貫雙側鼻竇。

男童家長心急如焚地表示，事發時孩子拿著筷子準備開飯，突然摔了一跤，手中的筷子便少了一截，他們遍尋不獲，猜測斷筷已插入兒子眼中。經電腦掃描（CT）檢查後，證實了家長的猜測。影像顯示，該截5厘米長的斷筷，由左眼球壁插入，橫向貫穿雙側鼻竇，其尖端更深嵌至右眼的視神經管附近。

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手術成功保住視力

醫生指出，手術風險極高，斷筷稍有偏差便可能導致左眼球破裂；而其另一端緊貼右眼視神經，隨時可能造成永久性失明。此外，由於眼眶及鼻竇血管密布，且緊鄰大腦，若不及時處理，更可能引發大出血甚至顱內感染。

院方隨即啟動多學科聯合緊急手術。幸運的是，手術過程順利，斷筷被完整取出，並確認男童的眼球、視神經及主要血管均未受到嚴重及永久性損傷。術後經過數日護理，男童視力逐漸恢復，目前已回復至1.0的正常水平，成功保住視力。

5cm長的斷筷從眼眶中完整取出。

專家：兒童眼外傷 急救處理至為關鍵

負責救治的醫生團隊提醒，兒童眼外傷的急救處理方式，直接影響視力恢復的成效。家長遇上同類意外時，應保持鎮定，並採取正確的急救措施：

化學品入眼（如乾燥劑、清潔劑）：

處理： 必須爭分奪秒，立即用大量清水（自來水即可）持續沖洗眼睛至少30分鐘，並翻開上下眼皮，確保化學品被徹底沖走。

禁忌： 切勿揉眼或捂眼，以免加深化學品對眼球的腐蝕。

尖銳物刺入（如鉛筆、剪刀）：

處理： 若為沙塵等微小異物，可讓孩子輕輕眨眼，用淚水沖出。但如被鉛筆、剪刀等尖銳物刺入，應保持冷靜，固定傷者頭部，可用紙杯等物件罩住傷眼作保護，並立即平穩送院。

禁忌： 切勿自行拔出異物！ 強行拔出會對眼球造成嚴重的二次傷害。

撞擊挫傷（如被球類擊中）：