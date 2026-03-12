遼寧大叔誤吞12cm筷子8年後始取出 網民：從來不低頭

人體竟能藏筷子8年？遼寧大連一名46歲男子，近日因咽喉劇痛及強烈異物感求醫。醫護人員檢查發現，男子咽喉竟有一根長達12厘米的金屬筷子。據男子透露，筷子已跟自己為伴8年，讓人匪夷所思。

網傳男子咽喉留有筷子。《瀟湘晨報》

手術後取出的筷子。《瀟湘晨報》

內地《瀟湘晨報》報道，該名姓王的男子8年前在進食時，意外誤吞一根金屬筷子。當時他雖感不適，但因沒有出現呼吸困難，加上對醫生提出的「切開頸部」取筷手術方案心存恐懼，最終寧願放棄治療。



王先生有長期飲酒習慣，在之後8年裡，他偶爾出現的咽喉不適，認為是飲酒後的正常反應。直至最近，他晨起後感到咽喉劇痛難當，才驚覺事態嚴重，急忙趕往大連理工大學附屬中心醫院求診。



經檢查，醫生赫然發現一根金屬筷子嵌入其右側咽喉後壁，外露部分約3厘米。幸運的是，筷子並未造成明顯的破潰或出血。考慮到王先生對大型手術的恐懼，醫生成功透過微創手術取出筷子。

網民意見：

世界真的是空的嗎 ：從來不低頭的男人

鉛筆畫再美終昰灰色 ：12cm筷子在嗓子裡，8年，尚能忍受。。。聽著都絕望

紅與黑的碰撞Conan：比忍者還能忍啊

你敏姐就愛吃瓜：真是人才