龍頭律師行創始人傳「爆雷」 業界疑資金池乏監管

中國規模最大的盈科律師事務所，近日深陷創始人梅向榮「爆雷」風波。網傳梅挪用律師費對外融資並違規擔保，涉及融資40億元（人民幣，下同），引發業內震動。盈科律所周三公告稱梅已辭職，事件系其家人開辦公司產生的問題，與律所執業無關。業內普遍關注，此次風波是否牽涉盈科律師巨額代理費被挪用，若屬實勢必衝擊客戶信心。還有律師質疑盈科律所擴張模式，認為「資金池」缺乏有效監管；或有律師數百萬元代理費都在盈科帳上。

「盈科帳上的錢是很多的，」澎湃新聞引述知情律師透露，「律師數量多了，出租工位都是錢；律師經常到年底才去提錢，有的律師經常是上百萬的代理費在盈科的帳上。」盈科律所亦曾向律師發股權。

盈科律師行近日被推上風口浪尖。21世紀經濟報

內部人士澄清融資額涉10億

針對網傳40億元融資額，盈科內部人士否認，稱實際金額為10億元，且未涉律所資產抵押，但或借助盈科聲譽博取信任。據稱，梅曾融資百億元推動氫能汽車項目。目前梅已自首，北京司法局和律協進駐盈科律所。

盈科律所在國內擁有127間律所及1間粵港澳聯營律所，在2025年ALB China最大30間律所榜單中，以18694名律師總數居首。

盈科律師事務所公告

但其擴張模式飽受業內質疑。上海申宜禾律所律師李海權介紹，其以採用「對外合夥、對內直管」架構，以總部直投控股分所為核心，靠資金、品牌、管理高度集中快速規模化；但總部資金池亦缺乏有效監管，或誘發資金挪用、違規擔保等財務風險，甚至催生跨界資本運作。

擴張模式惹質疑 衝擊客戶信心

北京司凱律師事務所管理合夥人歷詠對《星島》指出，律所是以專業和服務穩定性為核心要求的行業，盈科律所傳聞中的「爆雷」屬實的話，勢必影響客戶信心。若律所收取服務費被非法挪用甚至流失，給律所帶來的危機注定嚴重；而已付費客戶後續服務能否按約完成，對盈科新管理層也是重大考驗。