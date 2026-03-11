Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUSTE DEBOUT︱重慶13歲少年靠睇李小龍 贏「街舞奧運」冠軍︱有片

更新時間：07:35 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:35 2026-03-11 HKT

中國少年揚威國際！法國巴黎日前舉行的「JUSTE DEBOUT」街舞世界總決賽，來自重慶的13歲少年李勇秋，憑將中國功夫及李小龍紀錄片，將醉拳、太極融入霹靂舞，成功奪「街舞奧運」中的兒童組全球總冠軍，是中國第3位，在該賽事中的兒童組總冠軍。

醉拳、太極融入街舞動作

據澎湃新聞報道，李勇秋在當地時間8日晚，在「JUSTE DEBOUT」2026世界總決賽Junior Dance Tour中成為全球總冠軍。

李勇秋技壓群雄的舞蹈設計，以霹靂舞（Breaking）及中國功夫為主要元素，將二者混合，創作出的獨特舞步，讓他擠身全球最頂尖的街舞舞者。

相關新聞：全紅嬋劉清漪直播間秀霹靂舞 回應網暴：愛打機但沒有唔讀書｜有片

李勇秋在All Style（全能風格）計畫中奪冠，需同時應對hip-hop、house等不同風格音樂，並擊敗多元舞種對手。

在決賽中，李勇秋精準駕馭兩首非霹靂舞專屬曲目（hip-hop與house音樂），以高難度動作和爆發力征服評委，打破該項目長期由日韓選手主導的局面。他將醉拳、太極等傳統武術發力邏輯融入街舞動作，行雲流水的銜接與創新編排驚艷全場。

賽後，李勇秋興奮的說：「世界各地的舞者他們都很厲害，讓我學到了很多東西。比賽的時候在想我一定要贏，我的老師、父母給我付出了很多」。

相關新聞：李小龍上身︱中國教頭新加坡街頭舞雙節棍 判囚26周兼罰款

教練雷先生表示，李勇秋5歲開始學習霹靂舞，平時非常自律，堅持每周訓練五到六天，放假則全天加操。為提升動作質感，李勇秋還主動研究李小龍紀錄片，剖析武術發力技巧。

「JUSTE DEBOUT」被譽為「街舞界奧運」，擁有20餘年歷史。

 

