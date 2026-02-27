全紅嬋劉清漪直播間秀霹靂舞 回應網暴：愛打機但沒有唔讀書｜有片
據內媒報道，2月26日晚，全紅嬋現身劉清漪的直播間，跟隨這位霹靂舞世界冠軍學習街舞。直播中全紅嬋全程認真練習，不到半小時便掌握了倒立動作，期間多次嘗試失敗後兩人笑作一團，氛圍輕鬆歡樂。在線觀看人數峰值突破5萬，兩人還向觀眾拜年。
當晚，全紅嬋和劉清漪開啟直播，兩人大秀街舞。在直播中全紅嬋還表示，會理解攻擊自己的網友，「每個人都有不開心的時候，如果攻擊我會讓你開心，那我沒關係的。」
全紅嬋還澄清，雖然自己愛打遊戲，但是並沒有不學習。
好姐妹劉清漪心疼在一旁喊話：「網上衝浪時沖沖就行了，不要相信那麼多流言，別再攻擊全紅嬋，多多支持。」
