李小龍上身︱中國教頭新加坡街頭舞雙節棍 判囚26周兼罰款

一名自稱是武術教練的中國男子，在新加坡街頭穿上李小龍標誌性的黃色緊身運動衫，揮舞雙節棍，被當地法院判藏有攻擊性武器罪成，判囚6個月2周，並罰款2000元新加坡幣（約1.18萬港元）。

穿李小龍經典緊身運動衫

綜合新加坡媒體指，59歲被告Li Hongwei（譯音：李宏偉）去年9月8日於新加坡芽籠街頭，身穿李小龍經典的黃色連身運動衣，站在兩個石躉上，揮舞雙節棍。

中國男子在新加坡街頭舞雙節棍引起警方注意，截查時發現藏有多種武器被判囚。IG@sgfollowsall

中國男子在新加坡街頭舞雙節棍引起警方注意，截查時發現藏有多種武器被判囚。IG@sgfollowsall

鐵蓮花。

五刃苦無。

李宏偉Cos李小龍的過程被人拍片放上社群平台，引起當地警方注意。同年10月12日，新加坡警方在芽籠找到李宏偉，並在其身上起出雙節棍、五刃苦無（忍者暗器）及指節套(或稱「鐵蓮花」)遭拘捕。

1月31日，李宏偉承認藏有攻擊性武器控罪。他在庭上辯稱，因不熟悉新加坡法律，強調涉案武器僅用於武術表演與教學，不涉及犯罪。

法院最終判處李宏偉有期徒刑6個月又2周，以及罰金2,000新加坡幣。