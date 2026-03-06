深圳香蜜公園驚現「致命毒花」　兒童誤食2片嫩葉隨時無命

近日，深圳福田區香蜜公園被發現有劇毒植物「常綠鉤吻藤」，引發市民廣泛擔憂。《深圳大件事》報道，市民葉先生投訴稱，該植物全株有毒且缺乏警示，向園方反映後遲遲未獲處理。對此，深圳市福田區城市管理和綜合執法局迅速介入，目前已將該有毒植物連夜清理，並啟動全園專項排查。

驚現劇毒植物

葉先生是一名植物愛好者，平時常在香蜜公園散步運動。今年2月，他在公園西南入口老爺鮮釀旁的木棧道上方，發現一片開得正艷的小黃花。起初他以為是常見的觀賞植物黃木香，但細看後察覺異樣。經過AI識圖及專業人士確認，他驚覺這竟是毒性極大的「常綠鉤吻藤」，且在該處似乎已生長數年。

誤食數片可致命

資料顯示，常綠鉤吻藤屬於鉤吻科植物，全株帶有劇毒。其根、莖、枝、葉均含多種生物鹼，成人只需誤食5至10片嫩葉即可致命，兒童更只需2至3片。此外，皮膚接觸其汁液極易引發強烈過敏，吸入花粉也可能導致身體不適。

3月3日，記者實地走訪發現，該植物與月季交織爬滿整面花牆，黃色落花觸手可及。然而，現場並未設置任何安全警示標誌，不少不知情的市民甚至駐足拍照。葉先生擔憂地表示，花葉落在行人及通道餐廳旁，加上近期多雨，市民極易誤觸或誤食，後果不堪設想。

官方連夜徹查清理

深圳市福田區城市管理和綜合執法局4日解釋，稱該植物是駐園單位進行植被復育時，進苗意外帶入的「零星雜苗」。由於周邊月季施肥量大、土壤肥沃，才導致該毒株藉機快速生長。

接報後，當局第一時間組織人員進行清理，截至3月3日晚間，已將該有毒植物全部剷除。同時，官方已嚴肅約談香蜜公園物管單位，並立即啟動全園苗木種植情況專項排查。當局承諾，未來將進一步加強園區精細化管理，嚴格管控駐園單位的苗木種植作業，杜絕類似危險事件再次發生。

資料顯示，香蜜公園是深圳市福田區的一市政公園，總佔地面積42.4萬平方米，其中綠化用地面積高達33萬平方米，日常人流量較大，深受家庭遊客喜愛。