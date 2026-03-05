中華田園犬︱浙江唐狗「腰斬」身形走紅網絡 主人：靈活懂「漂移」︱有片

浙江嘉興一隻唐狗，因為身體長度僅有正常一半，如遭「腰斬」，畸形的體態令牠走起來的模樣特別趣緻，成為網上明星狗。牠的主人表示，愛犬因先天疾病而短了一截，但跑起來同樣靈活而且懂得漂移。

網民嘲「未付尾款」

嘉興一隻中華田園犬（港稱唐狗）「土豆」，因患有先天性短脊柱綜合症，身體較正常唐狗短了一截，像是沒屁股一樣。

奇異的外形，令「土豆」遭網民戲稱是「兩廂狗」（類比 《湯姆與謝利》中的卡通形象）。「土豆」走動起來的奇異模樣，也令牠迅速在網上走紅。

獨特外形令牠走動起來的體態顯得異樣的趣緻，在網上成為焦點，其主人在去年底開始在抖音分享「土豆」的生活片段，至今已吸納近11萬粉絲。

「土豆」的主人指，經獸醫檢查，愛犬雖然天生殘疾，但身體很健康，日常也很活潑，奔跑起來也很迅速和靈活，還懂得玩漂移。



網民紛紛拿「土豆」開玩笑，「緊湊型突擊步狗」、「跟雲南矮冬瓜一樣」、「這狗給我一種腰射很猛的感覺」、「這狗很貴嗎？為什麼只買一半」、「哥！是沒付尾款嗎」、「你的小可爱看着我想笑」。