小鮮肉爆紅｜明星臉大學生為母服裝店做模特兒 20天激增粉31萬｜有片

擁有一張明星臉注定是「人生勝利組」？一名20歲的男大生馬維健，在寒假期間回到山東煙台的老家，為了幫助母親經營了21年的服裝店，親自上陣擔任中老年男裝的試衣模特兒。沒想到，他將試穿影片發布至社交平台後，因其帥氣外型被網友指稱「撞臉」藝人王以綸、畢雯珺，引發熱烈討論，個人帳號在短短20天內粉絲數量激增31萬，一夕爆紅。

身高1.86米標準身材

馬維健目前在廣東一所大學主修服裝表演，身高1.86米的他，擁有專業模特的標準身材。他的母親在龍口市經營一間商場經營服裝店已有21年，主要販售20歲至60歲的男裝，風格相對傳統。近年來，實體店生意日益艱難，母親的服裝店也面臨「不好幹了」的困境。

今年1月23日，馬維健放寒假回家，當晚便被母親「抓去」為店裡的服裝拍攝宣傳影片。他穿上店內的中老年款式服裝，將影片上傳到網路。出乎意料的是，這些影片迅速在網上擴散開來，不僅吸引了大量網友觀看，甚至有人在看到影片後，特地前往店內消費，為母親的生意帶來了久違的熱潮。

冷靜對待爆紅

影片爆紅的關鍵，在於網友們發現馬維健的長相神似多位新生代男星，紛紛留言「根本是畢雯珺本人」、「有王以綸的感覺」。明星臉的話題讓他迅速獲得大量關注，許多人更表示希望能在商場「偶遇」這位帥氣的模特兒。

對於自己的意外走紅和外貌，馬維健本人則顯得相當謙虛。他表示：「我自己感覺不是很帥，媽媽、姐姐和家人都沒有覺得我特別帥。」儘管網絡聲量高漲，他對自己的認知依然保持著一份冷靜與客觀。

專注模特兒本業暫不簽約MCN

走紅之後，不少MCN（網紅經理人公司）機構向他拋出了橄欖枝，希望能與他簽約。對此，馬維健有著清晰的個人規劃。他表示：「我本身就是模特專業，未來會考慮簽約一些專業的模特兒公司，但不太會簽MCN公司。」他希望向大家呈現的是「真實的自己」，並且還是會繼續從事模特兒這個行業。

他坦言，這次的經歷完全是個意外的驚喜。「媽媽給我拍攝的影片，能獲得這麼多關注，感覺挺幸運的。」他補充道，「我是一個不太自信的人，這麼多人關注我，讓我變得自信起來，這對我未來的模特兒事業也會有一些幫助。」

目前，馬維健的社交帳號粉絲數已突破31.2萬。談及成名後的生活變化，他笑著說，與過去只有幾千粉絲時相比，心態上沒有太大變化，只是會多了一點小小的「偶像包袱」。

他計畫寒假後，將返回廣東的校園繼續完成學業。這次意外的網上爆紅，不僅為他帶來了人氣，更為他注入了強大的自信，讓他對未來的模特兒之路更加充滿期待。