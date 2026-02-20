Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州帥警抱狗照爆紅 廣大網民紛自首求逮捕

更新時間：12:06 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:06 2026-02-20 HKT

美國加州布班克（Burbank）警察局日前在官方IG專頁分享一張警員帕克斯（Officer Parks）抱著一隻可愛旳法國鬥牛犬照片，以傳達警察也喜愛狗狗的訊息。這張照片迅即在網上爆紅，截至周四（19日）下午，已累積超過42萬個讚好以及將近7000則留言。廣大網民幾乎一致地將焦點放在帕克斯帥氣的外貌上，紛紛要求他來逮捕，甚至搜身。

累積逾42讚好 近7000個留言

布班克警察局在貼文中提到，帕克斯在執勤巡邏時，偶然遇到了2隻可愛的法國鬥牛犬，他情不自禁停下腳步，撫摸了牠們，並且抱起其中一隻合照留念，藉此表達警察也愛狗狗。

從照片中可以清楚地看到，帕克斯將一隻鬥牛犬抱在胸前，而另一隻則悠閒地趴在他身後的草地上，整體畫面呈現出一種溫馨而自然的氛圍。

許多網民都提到這名警官的英俊外表，還有幾個人開玩笑地請他「來逮捕」。

網民紛要求搜身 心肺復甦

有人寫道：「帕克斯警官能否進行一次完全專業、絕對必要的搜身檢查？」

另一人補充道：「我需要犯什麼罪？他才會拘留我。」

戲稱他偷了1000萬顆心

又有人說：「我突然需要心肺復甦術。」

另一個人開玩笑說應該對這名警官進行紀律處分。「警官，請問你偷了1000萬顆心，應該被定罪嗎？」
 

