兩會2026｜政協委員建議禁止16歲以下使用社交媒體 國外已有先例

內地未成年人沉迷網絡及相關風險問題備受關注。全國政協委員于本宏近日建議，應研究制定專門的未成年人社交媒體保護管理規定，明確將16歲設定為註冊及使用社交平台的「數字成年年齡」，意味16歲以下青少年或將被禁止使用相關平台，以保障其身心健康。

倡平台強制年齡核驗

于本宏在提案中指出，現時未成年人用網呈現低齡化趨勢，其中社交娛樂類平台佔據他們絕大部分的網絡使用時間。與此同時，網絡消費低齡化現象亦日益明顯，當中更交織着非理性消費及網絡詐騙等風險，情況令人憂慮。

為應對上述問題，他提出多項具體建議。首先，應要求所有社交平台運營商，對新註冊用戶實行強制性的年齡核驗，而對於平台上的現有用戶，則需逐步完成排查與清理。

全國政協委員于本宏。 人民政協報

其次，他建議應以法律明確平台對低齡賬戶的法定義務，涵蓋多個層面，包括但不限於：必須默認關閉「個性化推薦」功能，以免用戶沉溺；禁止在夜間時段向該類賬戶推送任何訊息；嚴格限制其私人訊息及直播功能；並須設立連續使用時長的提醒，以及強制中斷的機制。

多國早有先例 澳洲實施全球首個禁令

據了解，禁止低齡青少年使用社交媒體的做法，在國際上早有先例。澳洲已於2025年12月，率先實施全球首個針對16歲以下未成年人的社交媒體禁令，違規的網絡公司最高可被重罰約5000萬澳元（約2.7億港元）。

此外，馬來西亞亦自2026年1月起，禁止16歲以下青少年獨自註冊或使用社交媒體，若有需要，必須由父母全程陪同。德國、法國、荷蘭及新西蘭等國家，亦已相繼採取不同措施，限制青少年過度使用社交媒體。