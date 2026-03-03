Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱迪麗熱巴「被」單獨轉機 杜拜滯留3日粉絲轟經理人「靠害」

即時中國
更新時間：21:02 2026-03-03 HKT
發佈時間：21:02 2026-03-03 HKT

美以聯手攻擊伊朗，令中東陷入大亂，機場關閉致大量旅客滯留戰火之中，連內地紅星迪麗熱巴也是受害者，在杜拜滯留3天。她的粉絲怒斥熱巴的經理人公司安排失當，讓其獨自到杜拜轉機而承受風險。

工作室證未能出席巴黎活動

綜合內媒報道，迪麗熱巴的工作室證實，原定3日現身法國巴黎時裝周的迪麗熱巴，因「不可抗力」因素缺席，強調藝人「一切平安」，及與團隊相互照應，團隊「始終沒有放棄且盡最大努力做了各種嘗試」，但最終「受現實所限」，未能到巴黎。


報道指，迪麗熱巴因在杜拜轉機，遇上美以攻擊伊朗令航班停飛，獨自滯留當地超過24小時。

事件觸發迪麗熱巴的粉絲憤怒，認為是經理人公司安排缺乏危機意識，在官方於2月27日發出旅遊警示後，仍讓迪麗熱巴獨自到杜拜轉機，相反，她的化妝師及造型師，卻獲安排直航到巴黎，才會令迪麗熱巴冒險。

 

