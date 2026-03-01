伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」

美國與以色列對伊朗發起聯合軍事行動，中東戰火波及阿聯酋杜拜、阿布扎比。曾在港發展的台灣女星吳辰君近年移居杜拜，戰事爆發後，吳辰君接受台灣《中國時報》訪問，憶述空襲時聽到外邊巨響心感驚慌，不過一直要提醒自己盡量在孩子面前保持鎮定。她亦坦言，希望一切平安，祈禱戰爭盡早結束，日子回歸正常。

《中國時報》報道，吳辰君過去曾參演成龍電影《警察故事4之簡單任務》，2012年婚後育有11歲女兒、6歲兒子，淡出演藝圈多年，2年前移居杜拜。她說，媽媽因為到杜拜和他們一起過年，現在人也還在杜拜，為母則強的她，強打精神：「從昨晚到現在持續偶爾有巨響，導彈攔截的聲音，昨天兒子被嚇哭，我趕緊安撫他，女兒半夜也被嚇醒，我在孩子面前不能恐慌、要保持鎮定才行。」

她表示，2月28日傍晚聽到導彈爆炸巨響，當時正和兒子在住家飯廳，「新聞裡陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光。一直關注中東局勢的我，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻仍只能在孩子面前裝作若無其事。」為了消除孩子的恐懼，她更破例讓孩子看卡通。

安撫孩子破例播卡通

杜拜當地的機場目前關閉，吳辰君表示，學校會先改成線上上課。由於戰火來得突然，大家都措手不及。孩子的同學和自己認識的都是中東的好朋友，希望一切和平落幕。



吳辰君續指：「人在杜拜，心裡有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」

