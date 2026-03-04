Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱疑「被」單獨轉機杜拜滯留逾3日 迪麗熱巴終報平安

即時中國
更新時間：21:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：21:09 2026-03-04 HKT

美以聯手攻擊伊朗，令中東陷入大亂，機場關閉致大量旅客滯留戰火之中，連內地紅星迪麗熱巴也是受害者，在杜拜滯留3天。她的粉絲怒斥熱巴的經理人公司安排失當，讓其獨自到杜拜轉機而承受風險。

迪麗熱巴4日晚在微博發文，「和大家報個平安，現在我和團隊的夥伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心」。

工作室證未能出席巴黎活動

綜合內媒報道，迪麗熱巴的工作室證實，原定3日現身法國巴黎時裝周的迪麗熱巴，因「不可抗力」因素缺席，強調藝人「一切平安」，及與團隊相互照應，團隊「始終沒有放棄且盡最大努力做了各種嘗試」，但最終「受現實所限」，未能到巴黎。


相關新聞：伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」

報道指，迪麗熱巴因在杜拜轉機，遇上美以攻擊伊朗令航班停飛，獨自滯留當地超過24小時。

相關新聞：伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲

事件觸發迪麗熱巴的粉絲憤怒，認為是經理人公司安排缺乏危機意識，在官方於2月27日發出旅遊警示後，仍讓迪麗熱巴獨自到杜拜轉機，相反，她的化妝師及造型師，卻獲安排直航到巴黎，才會令迪麗熱巴冒險。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
5小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
9小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬周三晚舉行 伊朗導彈射往土耳其遭北約攔截｜持續更新
即時國際
1小時前
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
投資理財
8小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
2026-03-03 17:05 HKT
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
5小時前
土瓜灣釘板工猝死 未言退休支撐家庭 妻哭崩：賺錢都係供仔女讀書
土瓜灣釘板工猝死 未言退休支撐家庭 妻哭崩：賺錢都係供仔女讀書
突發
6小時前