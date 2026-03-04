伊朗局勢︱疑「被」單獨轉機杜拜滯留逾3日 迪麗熱巴終報平安

美以聯手攻擊伊朗，令中東陷入大亂，機場關閉致大量旅客滯留戰火之中，連內地紅星迪麗熱巴也是受害者，在杜拜滯留3天。她的粉絲怒斥熱巴的經理人公司安排失當，讓其獨自到杜拜轉機而承受風險。



迪麗熱巴4日晚在微博發文，「和大家報個平安，現在我和團隊的夥伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心」。

工作室證未能出席巴黎活動

綜合內媒報道，迪麗熱巴的工作室證實，原定3日現身法國巴黎時裝周的迪麗熱巴，因「不可抗力」因素缺席，強調藝人「一切平安」，及與團隊相互照應，團隊「始終沒有放棄且盡最大努力做了各種嘗試」，但最終「受現實所限」，未能到巴黎。



相關新聞：伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」

報道指，迪麗熱巴因在杜拜轉機，遇上美以攻擊伊朗令航班停飛，獨自滯留當地超過24小時。



相關新聞：伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲

事件觸發迪麗熱巴的粉絲憤怒，認為是經理人公司安排缺乏危機意識，在官方於2月27日發出旅遊警示後，仍讓迪麗熱巴獨自到杜拜轉機，相反，她的化妝師及造型師，卻獲安排直航到巴黎，才會令迪麗熱巴冒險。