伊朗局勢｜新華社發布14秒影音動畫 諷美國破壞和平｜有片

新華社報道，該社這兩天在海外播發了一段英文創意影音，只有14秒，卻意味深長。

影音開頭，象徵美國的白頭鷹宣布：「歡迎來到剛剛成立的『和平委員會（Board of Peace）』。」

這時，背後標牌上的「Board」突然掉下，露出「Bored」一詞。「Board of Peace」就變成了「Bored of Peace」，意思是「厭惡和平」。

一向奉行「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」宗旨的白頭鷹接下來宣布：「我們首要的議程是——伊朗！」

頓時，全場驚愕。可白頭鷹淡定地說：「這樣做是為了維護穩定，我們是一以貫之。」

這一創意影音在海外社交媒體平台播發後不到24小時，瀏覽量就達上百萬。

報道稱，很多海外網友看得明白。美國最近成立所謂「和平委員會」，展現維護中東和平的姿態。但隨即就聯合以色列對伊朗進行軍事打擊，給中東帶來新的動蕩。可見，美國口頭上「維護和平」，實則是「厭惡和平」「破壞和平」。