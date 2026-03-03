伊朗局勢｜郵輪「神女號」滯留杜拜 5000人受困近200華客受影響

中東地區局勢驟然緊張，原定於2月28日由杜拜啟航的MSC地中海郵輪「神女號」（MSC Euribia），被迫滯留港口，船上近5000名旅客行程受阻，包括約200名中國遊客，一個來自寧波的32人旅行團也在其中。郵輪公司已宣布取消其後航次，並正密切監察區域安全狀況。

偶爾傳來爆炸聲

據悉，「神女號」是次航程原計劃途經卡塔爾、巴林、阿布扎比等多個中東港口，為期8日7夜。惟因應突發局勢，郵輪在啟航當日下午接獲停航通知，目前仍停靠於杜拜港，成為港內唯一滯留的郵輪。

內地「極目新聞」報道，有中國遊客表示，目前只能呆在船上，不敢貿然下船，偶爾還會聽到空中傳來幾聲爆炸響聲，28日有少數遊客下船住宿，聽說杜拜的酒店已很難訂到。

MSC地中海「神女號」郵輪。

MSC地中海郵輪公司方面表示，船上物資儲備充足，所有設施均正常開放，乘客需求得到妥善安排。為安撫旅客，公司已向船上所有人員提供免費無限量高速網絡，船長亦會定時向乘客通報最新情況。已預訂岸上觀光項目的旅客，將獲全額退款。

陸路撤離風險過高

負責該32人內地旅行團的浙江飛揚國際旅遊集團的毛領隊發布影片證實，32人旅行團，目前都十分安全，情緒穩定。事發後已立即與中國外交部門、外事局及杜拜旅遊局等多方保持緊密溝通，並建議團友留在船上，等候官方的最新安排。

該旅行社負責人李達表示，「該想的辦法都想了一遍」，曾考慮安排團友經陸路前往第三國再轉乘飛機回國，但評估後認為周邊國家領空已關閉，且陸路運輸潛在風險極大，最終放棄此方案。

鑑於局勢不明朗，該旅行社已通知預訂了3月6日及13日出發的另外兩個杜拜郵輪團的客人，允許其全額退團，相關損失由旅行社承擔。據杜拜旅遊局最新通知，3月5日前因事件滯留當地的外國遊客，其產生的食宿費用可向政府申報，若獲批准將由杜拜政府承擔。

MSC地中海郵輪於3月1日發表正式聲明，確認為保障全體賓客及船員的安全，已取消原定3月1日從卡塔爾多哈出發的航次。公司正持續與各國相關主管部門及合作夥伴溝通，評估該區域的所有營運安排。

據了解，「神女號」為2023年下水的新船，總噸位達18.4萬噸，最大載客量逾6000人，是目前波斯灣海域最新及最大的郵輪之一。其執航的波斯灣航線為該公司的經典路線，深受遊客歡迎。

