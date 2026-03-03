Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜郵輪「神女號」滯留杜拜 5000人受困近200華客受影響

即時中國
更新時間：11:18 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:52 2026-03-03 HKT

中東地區局勢驟然緊張，原定於2月28日由杜拜啟航的MSC地中海郵輪「神女號」（MSC Euribia），被迫滯留港口，船上近5000名旅客行程受阻，包括約200名中國遊客，一個來自寧波的32人旅行團也在其中。郵輪公司已宣布取消其後航次，並正密切監察區域安全狀況。

偶爾傳來爆炸聲

據悉，「神女號」是次航程原計劃途經卡塔爾、巴林、阿布扎比等多個中東港口，為期8日7夜。惟因應突發局勢，郵輪在啟航當日下午接獲停航通知，目前仍停靠於杜拜港，成為港內唯一滯留的郵輪。

相關新聞：伊朗局勢 | 馬士基等航運巨頭急繞道 加徵戰爭附加費 MSC暫停中東訂艙

內地「極目新聞」報道，有中國遊客表示，目前只能呆在船上，不敢貿然下船，偶爾還會聽到空中傳來幾聲爆炸響聲，28日有少數遊客下船住宿，聽說杜拜的酒店已很難訂到。

MSC地中海「神女號」郵輪。
MSC地中海「神女號」郵輪。

MSC地中海郵輪公司方面表示，船上物資儲備充足，所有設施均正常開放，乘客需求得到妥善安排。為安撫旅客，公司已向船上所有人員提供免費無限量高速網絡，船長亦會定時向乘客通報最新情況。已預訂岸上觀光項目的旅客，將獲全額退款。

相關新聞：伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲

陸路撤離風險過高

負責該32人內地旅行團的浙江飛揚國際旅遊集團的毛領隊發布影片證實，32人旅行團，目前都十分安全，情緒穩定。事發後已立即與中國外交部門、外事局及杜拜旅遊局等多方保持緊密溝通，並建議團友留在船上，等候官方的最新安排。

該旅行社負責人李達表示，「該想的辦法都想了一遍」，曾考慮安排團友經陸路前往第三國再轉乘飛機回國，但評估後認為周邊國家領空已關閉，且陸路運輸潛在風險極大，最終放棄此方案。

相關新聞：伊朗局勢︱中國遊客滯留中東各地 被困酒店房租狂漲

鑑於局勢不明朗，該旅行社已通知預訂了3月6日及13日出發的另外兩個杜拜郵輪團的客人，允許其全額退團，相關損失由旅行社承擔。據杜拜旅遊局最新通知，3月5日前因事件滯留當地的外國遊客，其產生的食宿費用可向政府申報，若獲批准將由杜拜政府承擔。

MSC地中海郵輪於3月1日發表正式聲明，確認為保障全體賓客及船員的安全，已取消原定3月1日從卡塔爾多哈出發的航次。公司正持續與各國相關主管部門及合作夥伴溝通，評估該區域的所有營運安排。

相關新聞：伊朗局勢︱華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

據了解，「神女號」為2023年下水的新船，總噸位達18.4萬噸，最大載客量逾6000人，是目前波斯灣海域最新及最大的郵輪之一。其執航的波斯灣航線為該公司的經典路線，深受遊客歡迎。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
3小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
23小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
18小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
13小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
17小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
20小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
14小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
14小時前
杜拜「買樓送居留權」狂吸客 獲俄國人及幣圈新貴青睞 惟受戰火波及嚇退睇樓客
杜拜「買樓送居留權」狂吸客 獲俄國人及幣圈新貴青睞 惟受戰火波及嚇退睇樓客
海外置業
5小時前