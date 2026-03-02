「超值十倍！」 英網紅記錄漂洋尋醫之旅

「這趟就醫之旅，超值十倍！」今年1月，英國網紅艾米（Amie）在社交平台分享自己的中國就醫經歷，引發全球網友熱議。兩年被胃痛困擾的她，放棄英國「免費醫療」的漫長等待，打「飛的」來華，12天完成全部診療，總花費僅2800元（人民幣，下同），而在英國私立醫院僅單項內窺鏡檢查就需折合近3萬元人民幣。艾米的經歷正是近期越來越多外籍人士來中國就醫的縮影。

醫胃痛僅花費2800元

曾經「出國求醫」是常態，如今「來華治病」成新趨勢，一股「反向就醫」熱潮正在悄然興起。據不完全統計，內地已有57個城市的850間醫療機構開展國際醫療服務，為外籍患者提供全方位診療支持。

面對此熱潮，有人擔憂外籍患者會擠佔內地醫療資源。相關部門和醫療機構回應：公立醫院開展國際醫療服務，需在保障基本醫療服務的基礎上進行，國家明確規定特需服務比例不超過全部醫療服務的10%；外籍患者在國際醫療部就診需自費或使用商業保險，不佔用內地的醫保資金，且醫生會在完成基本醫療診療的前提下，額外安排國際醫療出診時間，確保本地患者就醫優先權。