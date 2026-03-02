來華求醫成風 加國醫生斥16萬救罕見病女說「非常值得」

內地擴大免簽政策後，老外赴華求醫成風。除了性價比外，隨着內地頂尖醫療科技在部分專業領域達到世界領先水平，外籍患者選擇到中國接受手術。上海公立醫院去年接診外籍患者7.32萬人次，其中一名加拿大華人醫生1月帶同10歲患罕見胰腺腫瘤的女兒到上海，成功接受機械人微創手術，精準剝離腫瘤並保全脾臟，兩周診療花費約16萬元人民幣，直言「極其值得」，大讚中國醫療技術領先。

上海公立醫院去年接診逾7萬外國人

國家衛健委醫政司有關負責人說，內地在一些醫療細分專業領域臨牀經驗豐富，技術操作水平領先，且質子治療、靶向藥物等先進治療技術和藥物的費用遠低於發達國家，舉例上海做一次心臟搭橋手術約4萬美元（約31萬港元），在美國則需13萬美元（約101萬港元）；中國做一次CT（電腦斷層掃描）僅需25美元（約195港元），而在歐美不僅昂貴，等待時間還長達數月。

來華旅遊順道看病，上海國際醫療受青睞。

先進治療費 遠低於發達國家

「女兒是在一次偶然的意外中被診斷出患有巨大胰腺實性假乳頭狀瘤的罕見疾病的。」內地《上觀新聞》報道，在溫哥華執業20年的華人醫生凱文，今年1月與妻子帶着10歲的女兒，前往上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院胰腺外科中心求醫。

凱文憶述，夫妻倆此前不僅帶着女兒看遍了加拿大頂尖專家，還在網上諮詢了美國、日本等多國專家，「他們的共識就是這是一台高難度手術，要完全摘除腫瘤，就要把孩子的脾臟也一起切除。」但凱文接受不了，女兒才10歲，就要少了一個重要器官嗎？

一名外國女子在中國醫院接受檢查。央視

凱文隨後在社交平台上看到與女兒病情類似的患者分享，得知在上海的瑞金醫院，可以進行腹腔鏡下機械人手術，降低手術損傷並增加保存脾臟的可能性。

全家看到了巨大希望，他迅速通過平台聯繫到了胰腺外科主任醫生金佳斌，並上傳了在加拿大檢查的CT掃描文件。確定診斷後，金佳斌為患兒制訂了微創機械人保脾手術方案。

來華旅遊順道看病，上海國際醫療受青睞。

「看病不能只看花費 技術更重要」

今年1月10日，金佳斌團隊在手術中用熟練的機械人掌控技術，將凱文女兒胰腺腫瘤與緊密連接的脾臟血管進行精確剝離，又對細小的脾臟血管分支進行了精密縫合，不但完全摘除了巨大胰腺腫瘤，還成功保全了脾臟。

凱文直言：雖然在加拿大本國公民享有免費醫療，「但看病不能只看花費，醫療技術更重要。」據透露，此次兩周的診療及相關費用約16萬元人民幣，「但這是非常高難度的手術，還保住了孩子的器官，我們覺得非常值得。」

英國網紅艾米拍片分享中國看病經歷。 北京青年報

此類案例並非個例，上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院，去年也接診來自20多國的跨境患者。其中，3歲巴西女孩扎拉因左腳異常肥大，遭多國醫生建議截肢，該院團隊為其實施顯微重建手術，不僅切除病變組織，更實現功能與外觀雙修復，讓女孩首次穿上同碼鞋子。

上海復旦大學附屬兒科醫院則通過造血幹細胞移植，成功救治南非一名患罕見遺傳病的2月大嬰兒。