10天有薪假︱湖南公司員工新春中大獎 高呼「回老家再過一次春節」

即時中國
更新時間：20:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-25 HKT

農曆新年假期結束，不少打工仔要返回工作崗位。但有無想過，假期原來可以延續。湖南長沙一家公司的員工昨日（24日）舉行開工儀式，員工小陶在抽獎環節中，幸運抽中「10天帶薪年假」的超級大獎。

小陶隨即高喊「假期重啟！」，並即場「拎包走人」，瀟灑舉動瞬間引爆網絡熱議，無數網民紛紛表示「羨慕哭了」。

據悉，這份令人眼紅的福利，是公司「00後」老闆特意為員工準備的開工驚喜。除了這份「頂流大獎」，抽獎現場還設有平板電腦、足金金鈔、現金紅包等多，誠意十足。小陶因為當天較早回到公司，獲得抽獎資格，最終抱得大獎歸。

對於這份意外之喜，小陶表示此前因工作繁忙，陪伴父母的時間不足。她計劃善用這10天假期，好好陪伴家人，並趁機外出旅遊幾天。

