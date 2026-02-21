Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港珠澳大橋｜車藏近150公斤銀磚價值數百萬 跨境司機闖關斷正

更新時間：20:26 2026-02-21 HKT
發佈時間：20:25 2026-02-21 HKT

港珠澳大橋珠海口岸近日揭發一宗大型走私貴金屬案。一名粵港兩地牌司機，涉嫌利用私家車暗格，藏匿5塊、總重近150公斤的純銀磚，企圖偷運入境內地轉售圖利，最終被拱北海關人員當場識破，人贓並獲。

車尾廂隔音棉有暗格

事發在當日晚上約8時，涉事粵港兩地牌私家車經港珠澳大橋駛入珠海公路口岸時，海關人員透過X光機檢查，發現車輛影像有可疑。關員隨即截停車輛作進一步人工檢查。

相關新聞：文錦渡口岸｜貨車油箱暗格起獲9銀磚 重134kg價值近¥430萬

相關新聞：羅湖海關｜背包藏3支總值¥10萬紅酒 男水貨客過X光機斷正

經仔細搜查後，關員在車輛後座與車尾廂之間的隔音棉下方一個夾層格內，起出5塊用黑色膠袋包裹的銀磚，總重高達148.7公斤。經專業機構鑑定後，證實該批銀磚為純度高達千分之999的足銀。按截稿時市價估算，該批銀磚總值超過316萬港元。

涉案司機被捕後，對其走私行為直認不諱，並承認企圖將該批銀磚偷運到內地轉售獲利。

拱北海關已就案件展開調查，並重申任何以藏匿方式逃避海關監管、運輸應稅貨品的行為均屬走私，情節嚴重可被追究刑事責任，呼籲跨境司機切勿以身試法。
 

