《飛馳人生 4》民間版︱雲南女鐵騎士畀錯油 凌空飛落山坡爆紅全球︱有片

電影《飛馳人生3》票房已破20億元人民幣， 領先今年賀歲檔。現實中，則有女鐵騎士在雲南失控，連人帶車飛落山坡，毫髮未傷，成為《飛馳人生4》民間版的女主角，吸引無數網民調侃惡搞，讓女事主爆紅網絡，事發影片在「X」的播放量已逾655萬次。

事發片「X」播放已破655萬次

女網民「寶見 我和你有點暖胃（下稱暖胃）」與丈夫是電單車騎行發燒友，12日開始在北京與友人南下，打算到雲南大理邊走邊旅行過農曆新年。



至2月18日，「暖胃」一行人駛至雲南一條山道，由於路面不平，「暖胃」為避讓前車而急轉彎，之後失控衝往左手邊山坡，連人帶車凌空九十度跌落，消失於尾隨私家車的車Cam鏡頭。

車Cam片顯示，「暖胃」跌落山坡的軟泥奇蹟零受傷，但受驚後的「暖胃」疑因怕被笑，獲救時全程用衣服遮面。

「暖胃」如特技人般凌空跌落山的影片，迅即傳遍網絡，除了國內的社群平台外，連外國的「X」也瘋傳，事發不足兩日已有逾655萬次瀏覽。

北京到雲南過年日行600公里

網民知道女事主有驚無險零受傷後，紛紛把事件拿來開玩笑，嘲笑「車技不到位，勿入雲貴川」，又逐格分析影片，研究「暖胃」飛出山坡的原因。



更多網民將影片的截圖，拿來二創，將「暖胃」變成《飛馳人生4》的民間版女主角，在網上不斷轉發，令事件熱度持續升溫。

「暖胃」爆紅後，終在19日親自拍片報平安，以及回應事件。她透露自離京南下，每日最少騎行600公里，加上休息不足，事發當日自己駕車時已昏昏欲睡，在跟車太貼，路面不平有土堆下，為了避讓前後車輛，一時加錯油而失控飛出路面。

說到自己爆紅網絡，成為調侃對象，「暖胃」忍不住笑的表示「大家太有才了」、「2026年逗大家樂呵一下」，強調未來會加強駕駛技術，提醒車友吸取她這次的教訓，不要疲勞駕駛。