新西蘭知名華人博主街頭直播 遭青少年圍毆掠財︱有片

新西蘭知名華人直播主賈星，14日當晚在奧克蘭街頭直播期間，遭多名青少年亂入「扮共舞」，之後突然向賈星施襲，寡不敵眾的賈星被打斷鼻骨，鮮血直流，身體多處受傷，兩部直播的手機被搶走。中國駐奧克蘭總領館指，已第一時間慰問傷者，並要求當地警方切實保障中國公民權益。

假裝加入跳舞趁機搶劫

綜合網上消息及新西蘭媒體，賈星是新西蘭的知名博主（ID:神不在紐西蘭），來自貴州畢節的他，常在街頭直播與當地居民跳舞，在抖音有粉絲93萬。



事發於情人節深夜，賈星在奧克蘭市中心碼頭進行直播，有逾十名青少年亂入，一起在街頭跳舞，期間不斷將賈星擠出鏡頭到後排，當賈星發現情況異常時，眾青少年突然動手圍毆賈星，並搶走直播用的兩部手機及背包。

鼻骨折斷需做手術

賈星一度反抗及追趕，但反被眾人逼入死角施暴，最終，賈星被打斷鼻骨，雙手滿是鮮血，身體也多處受傷。賈星遇襲後，獲3名熱心青年途人幫助報警，約10分鐘後警方趕到將其送院治療。

由於案發時正在直播，過程被觀眾目睹，事後，賈星翻看平台資料，當時線上人數近6000人，直播的曝光量達到57.2萬。

賈星向當地媒體表示，之前已預訂機票在2月底回中國，結束在新西蘭的3年生活，事件令他嚴重失眠，常浮現遇襲時的恐怖畫面。

原定2月底回國

他表示，新西蘭公立醫院等待手術的名單很長，由於簽證即將過期，擔心無法在離境前獲得治療。賈星又指，如先回中國，將令案件後續追訴變得更加困難，兇徒隨時因而逍遙法外。

當地警方16日回覆媒體表示，正在追緝涉案疑犯。

中國駐奧克蘭總領事館20日發文，表示關注有中國公民近日遇襲事件，已第一時間向奧克蘭警方表達嚴重關切，要求盡快依法、公正、嚴肅調查處理，切實保障中國公民正當合法權益。

總領事館又指，已致電受害者，轉達陳世傑總領事的親切慰問，並為受害者提供必要的領事保護與協助。