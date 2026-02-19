Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春節檔票房破20億元 《飛馳人生3》領先

更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

據燈塔專業版數據，截至昨天下午15時39分，內地2026年春節檔（2月15日至2月23日）檔期總票房（包括預售）突破20億元（人民幣，下同），其中賽車主題電影 《飛馳人生3》領跑。

初一刷新單日場次最高紀錄

包括《飛馳人生3》、《鏢人：風起大漠》、《驚蟄無聲》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》及《熊出沒·年年有熊》等在內，多部新片定檔馬年春節檔，新片包括了喜劇、武俠、劇情、奇幻、動畫、懸疑、萌寵等各種類型，被認為可滿足不同類型觀眾的觀影需求。文化評論人李言接受中通社採訪時表示，相較於前幾年喜劇、動畫等闔家歡電影比例有所下降，而多了國安、武俠、競技、科幻等題材。

燈塔專業版數據顯示，截至總票房突破20億元之時，賽車主題電影《飛馳人生3》以9.75億元票房暫列檔期票房榜首位，《驚蟄無聲》、《熊出沒·年年有熊》、《鏢人：風起大漠》及《熊貓計劃之部落奇遇記》分列二至五位。《驚蟄無聲》由中國國家安全部指導創作，張藝謀首次聚焦國安題材導演電影。

值得一提的是，2026年正月初一（2月17日）中國內地排映場次超56.94萬場，大幅刷新中國影史單日場次最高紀錄，同時平均票價49.8元較去年同期的51.3元有明顯下調。此外，三四線城市貢獻了17日全國票房的53.22%，較去年同期大幅增長。

