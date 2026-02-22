奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰

大學宿舍的同室往往成為畢生摯友，但雲南大學2004年，卻有高材生聲稱玩啤牌時被冤枉出千，處心積累買作案工具及逃亡用的假證件，將4名同學分三日，逐一用鐵鎚擊殺，之後把死者藏入衣櫃後，便若無其事繼續伴屍而眠。殘忍至極的兇手最終落網伏法，就連父親也拒把骨灰領回。

高考679分成學霸

雲南大學這宗慘絕人寰的4屍謀殺案，發生於2004年2月，兇手是當時22歲的學生馬加爵。



相關新聞：奇案解密｜台灣「林宅血案」嫲孫3死1重傷 懸案46年離奇疑點未解

馬加爵出身廣西南寧貧困農村，由於天資聰敏及勤於學習，中學已獲全國中學生奧林匹克物理競賽二等獎，高中又考得足夠上清華北大的679分，成為村中學霸。

由於家境問題，馬加爵最後選擇入讀離家近，消費低的雲南大學。2004年，馬加爵在鼎鑫學生公寓6棟317室，與同鄉邵瑞傑，及楊開紅和一個姓苗低年級學生同室。

懸賞20萬元全國通緝

案件於同年2月揭發，由於校方及與馬加爵同系的唐學禮女友小文，發現唐學禮失蹤多天，經查，發現馬加爵、邵瑞傑、楊開紅、龔博也同告失蹤。校方起初以為五人是外出找工被挾持。

2月23日，仍在317室居住的苗姓學生，因室內傳出惡臭報告校方，校方打開有黑紅污液滲出的四個衣櫃後，發現已嚴重腐爛的唐學禮遺體。

揭發兇案後，警方趕到將餘下三個衣櫃打開，發現邵瑞傑、楊開紅、龔博的屍體。馬加爵則下落不明。

警方根據在現場找到的一把鐵鎚，確認馬加爵是這宗連環謀殺案的疑犯，隨即懸賞20萬元人民幣全國通緝。

稱遭唯一朋友冤枉起殺機

2004年3月15日下午7點15分，海南三亞「摩的」司機陳賢壯，發現一名渾身髒兮兮如乞丐的馬加爵，在垃圾筒檢食物，於是報警，馬加爵隨即落網。



相關新聞：奇案解密｜旅日福建姊妹花遭殺屍塞行李篋 控方：有人提議假結婚兇手感被利用

馬加爵被捕後，坦承殺害4名同學，聲稱因2月一次玩啤牌時，被邵瑞傑誣指出千，又罵馬「為人太差了，難怪龔博過生日都不請你……」，令馬加爵萌起殺機。

原來，馬加爵因家貧，性格孤癖及長相不出眾，在校內一直不受歡迎，只有同鄉邵瑞傑較願與他相處，所以被「唯一朋友」冤枉後，馬加爵聲稱感到絕望和產生恨意。

馬加爵於是在網上查找資料，預備作案，陸續買了一把石工鎚、捆紮屍體的大膠袋、膠帶，以及一張名為陳芬的假身份證和火車票來準備逃亡。

2004年2月13日，馬加爵先將無仇怨，但因借住未離開唐學禮殺死，放入衣櫃，以免計劃受阻。翌日，再將原本的目標邵瑞傑鎚殺。至於沒有得罪馬加爵的楊開紅，因被懷疑看到邵的血漬被滅口。



相關新聞：奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網

父母到死者家下跪請罪

同月15日，馬加爵以「三缺一」為由，把龔博騙入房內殺害，行兇理由是當日邵瑞傑透露龔博慶生不找他。

馬加爵兇殘殺害4人後，便乘火車票逃亡，一直逃到三亞，但終在全國通緝下，在作案29日後被捕，2004年6月17日被雲南高級法院判處死刑。

馬加爵伏法後，其父親馬建夫以兒子罪孽深重，拒絕領回骨灰，又帶同80歲母親及妻子，逐一到各受害人家，下跪請罪。