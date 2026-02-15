Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密｜台灣「林宅血案」嫲孫3死1重傷 懸案46年離奇疑點未解

奇聞趣事
台灣戒嚴時期發生的滅門「林宅血案」近日被改編成電影《世紀血案》，卻發生演員在殺青記者會上說事件「不那麼嚴重，沒那麼恐怖」，引發全網撻戈。案中一對年僅7歲的孖女慘死在地下室中，9歲姊姊也身受重傷，差1毫米命中要害；嫲嫲則死在樓梯。撇除政治因素，此案案情之嚴重也令人驚慄。 

1979年12月10日，台灣發生「美麗島事件」，時任反對派議員林義雄被捕。1980年2月28日，林義雄出庭受審之際，他的住處竟發生滅門命案，至今懸而未破。

當天，林義雄妻子方素敏要去聽審，早上出門前請家姑游阿妹照顧孩子後便出門。11時15分，游阿妹也出門，留下林義雄9歲長女林奐均及一對7歲孖女林亮均、林亭均在家。至12點前，雙胞胎姊妹曾接聽電話，可證當時仍未出事。

但到了中午，方素敏在12時10分至30分之間，3次致電回家均無人接聽。擔心之下，她便叫林義雄秘書田秋堇回家查看。

田秋堇下午約2時許抵達林宅，發現屋內一片寂靜。她在看到林奐均趴臥在房間床上，以為她只是熟睡，靠近後卻聽見孩子虛弱地說：「背很痛，有人拿刀刺我。」田掀開被褥，驚見大片血跡與刀傷，隨即報警。

警方隨後在地下室樓梯間發現游阿妹，身中多刀亡；又在儲藏室內尋獲雙胞胎林亮均、林亭均的遺體，皆為背部一刀刺入肺臟。林奐均則身中6刀，僅差1毫米即傷及要害，奇蹟生還。

根據台灣監察院2023年公布的調查報告，全案在關鍵80分鐘內發生。歹徒疑似在中午12時左右闖入。林奐均放學返家按門鈴時，一名男子開門讓她入屋，隨即從後刺殺。約下午1時10分，疑犯用屋內電話詢問一間餐廳的電話，隨後又致電該餐廳，短暫通話後掛斷。另有目擊者表示，曾在1時07分至08分間，看見一名約30歲、身高約1.7米的男子自林宅方向離去。

當時因林義雄受指控，林宅處於情治單位高度監控與監聽狀態，然而相關錄音資料事後遭銷毀或隱匿，導致案件至今未破。

