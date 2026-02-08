奇案解密｜旅日福建姊妹花遭殺屍塞行李篋 控方：有人提議假結婚兇手感被利用

2017年7月，一對旅居日本的福建姊妹花陳寶蘭（25歲）及陳寶珍（22歲）在日本遭害。兇手岩崎龍也將屍體藏進行李箱，然後棄屍深山。他自始至終否認指控，還說「只是幫女友扮失蹤」，一審判監23年不滿上訴，發還重審變終身監禁。



遇害兩姊妹居住在橫濱市，姊姊陳寶蘭2016年3月從專科學校畢業後失去學生身份，當時正尋求繼續留在日本；妹妹陳寶珍則在職業院校就讀遊戲與軟件相關課程。2017年7月6日，家人朋友發現陳寶蘭失聯，妹妹也無故曠工，擔心下報警求助。

相關新聞：奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網

警方搜查姊妹住處，發現沒有打鬥迹象。監視器畫面顯示，一名戴帽子及口罩的可疑男子，曾在凌晨時分多次出入姊妹住處，藏在身上的繩子還掉了下來。兩姊妹入屋後再也沒有出現過，男子卻被拍到拖著兩個行李箱離開。後來又返回公寓，再提着3、4袋垃圾袋出來。

警方很快便鎖定姊妹打工的餐廳常客岩崎龍也，他除了在姊妹寓所出現，車輛曾去過神奈川縣的山林地區。警方出動大批警力進行搜山，終於在7月13日深夜發現兩姊妹的遺體。 其中姊姊衣衫不整、幾近全裸，兩屍身上都有疑似遭虐打傷痕。

稱幫女友演戲「扮失蹤」

岩崎龍也自始至終全盤否認犯罪，稱「全都不是我幹的」。他說自己與陳寶蘭交往，女方為了留在日本，想出「假扮失蹤」的戲碼，他只是配合「幫忙裝進行李箱」，交給貨運業者後不知後續。辯護律師強調姊妹花被裝進行李箱時健康良好，「不清楚為何屍體出現在神奈川」。

相關新聞：奇案解密︱日女井口真理子遊台遭分屍 頭顱 36年未尋回 兇手成關押最久殺人犯

然而，根據姊妹兩人被塞入行李箱的姿勢，檢方認為她們不可能是生前自願進入。檢方指出，岩崎龍也對姊姊有好感，頻繁造訪她打工的餐飲店，但女方向他提出假結婚的要求，令他覺得自己只是被利用，遂萌生殺意。他預先購入繩索、棉被壓縮袋，是有預謀殺害喜歡對象及其家人，要求法院判處死刑。

法庭認為，被告勒死兩姊妹，有強烈殺意，但並非特別殘虐的行為，加上被告僅以死者家中的行李箱運屍，難以確認預謀，一審判囚23年。

此案被指判決有問題，後來發還重審，改判終身監禁，被告提出上訴，最終被東京高等法院駁回。