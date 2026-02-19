AI生成︱藝人劉維一年內父母外婆俱亡 除夕發「團年」片惹哭全網︱有片

幾可亂真的AI生成影片不斷掀起侵權甚至詐騙爭議，但這種技術用於正途，卻又能助人彌補人生遺憾。內地藝人劉維自2022年，母親、父親及外婆三位至親在年內離世，「戶口本只剩自己」的他，除夕夜發出一條與三位先人團圓的AI生成影片，既窩心又痛心，惹哭無數網民。

曾獲香港新秀歌唱冠軍

劉維身兼演員、歌手及主持人等多職，曾在2005年於香港《TVB全球華人新秀歌唱大賽》獲總冠軍。

年廿九（16日）晚，劉維上架了一段短片，顯示他拖著行李箱回家，開門看到外婆及父母在廳中包餃子，準備團年飯，劉維一臉難以置信，隨即開心收到親人的利是，眼睛感動得流下淚來。

之後，劉維分別與三位至親談笑、擁抱、跳舞，突然畫面出現兩個外婆。

原來，這段影片是由AI生成，片中除了劉維，其他3人均先後在2022年，在一年內分別亡故。

獨生網民互相打氣取暖

劉維在外婆於2023年4月逝世時，曾在微博發文悼念，為隱瞞父母已離世道歉，又寫下「戶口本上只有我自己了」之句，道盡獨生子在至親逝世後的孤獨與無奈。



劉維利用AI生成技術，喚回已在天家的三至親，只為在除夕夜重溫團圓夢。影片一出，即惹來無數網民心疼劉維，以及處境相近的網民，互相取暖，「眼淚一下就湧出來了，太心疼劉維了！」、「戶口本上只有自己……這句話太扎心了」、「同樣的經歷，爺爺奶奶外婆姥爺爸媽都不在了，沒結婚，沒勇氣回家」、「家人都不在了，過節變成最難熬的事」、「逝去的親人在天堂陪著你，不要覺得孤單，要一直快樂」、「我們活著，媽媽就活著」。