Seedance2.0｜AI生成逼真港產片式《龍珠》 真人素材應用煞停

「學了7年數碼電影製作，現在感覺90%都白學了。」在社交媒體X平台上，試用字節跳動新一代AI影音生成模型Seedance 2.0後，AI影視創意內容領域創作者「el.cine」直言徹底震撼。字節跳動最新視頻生成模型Seedance 2.0日前在即夢、豆包、小雲雀等產品開啓內測，引發國內國外廣泛關注。

「黑悟空」製作人：慶幸來自中國

據了解，通過該模型生成的視頻可自動完成音畫同步、補全對話等功能，已有用戶借助其創作出包含多角色對話、分鏡、電影運鏡的短劇片段。網上開始有不少示範影片，其中邵氏電影風格的龍珠決鬥，令人印象深刻。

遊戲科學CEO、《黑神話：悟空》製作人馮驥在試用Seedance 2.0後，評價其為「當前地表最強的視頻生成模型」，多模態理解和整合能力實現了飛躍，能將視頻製作成本降至接近算力邊際成本，並預測將推動視頻全民化。「AI理解多模態信息（文、畫、影、音）並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚嘆。」馮驥直言，「我很慶幸，至少今天的Seedance 2.0，來自中國。」但他也指出了假視頻可能氾濫的挑戰。

針對用戶對於大模型生成真人視頻可能侵犯隱私的擔憂，平台運營人員表示，目前暫不支持上傳真人圖片或視頻作為主體參考，產品調整後會以更完善的面貌推向用戶。

據了解，目前在即夢web端、小雲雀等平台使用Seedance 2.0，平台會提示暫不支持真人人臉參考；在即夢app和豆包app，用戶需要錄製本人形象與聲音完成真人校驗後才可以製作數碼分身，在AI影音中出鏡。

北京航空航天大學人工智能研究院教授沙磊評價稱，現在Seedance 2.0還在小範圍內測階段，字節也限制了一部分模型功能，比如只有在進行活體認證的情況下可以生成真人影音，不支持輸入真人圖片或視頻做主體參考等，以防止AI技術被濫用，「這種嘗試是企業在技術狂奔時要守住的責任底線」。

他表示，AI 的進步從不會因爭議停下腳步，而如何在技術創新與數據合規、版權保護之間找到平衡，讓技術突破的紅利真正惠及行業與用戶，不僅是字節或某家公司需要持續探索的問題，更是全球AI 產業共同的命題。

Seedance2.0是字節跳動推出的AI視頻生成模型，可根據文本或圖像創建電影級視頻。2026年2月7日，開始小範圍內測並在即夢平台上線，會員用戶可以直接使用。