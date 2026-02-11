Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Seedance2.0｜AI生成逼真港產片式《龍珠》 真人素材應用煞停

即時中國
更新時間：10:52 2026-02-11 HKT
發佈時間：10:52 2026-02-11 HKT

「學了7年數碼電影製作，現在感覺90%都白學了。」在社交媒體X平台上，試用字節跳動新一代AI影音生成模型Seedance 2.0後，AI影視創意內容領域創作者「el.cine」直言徹底震撼。字節跳動最新視頻生成模型Seedance 2.0日前在即夢、豆包、小雲雀等產品開啓內測，引發國內國外廣泛關注。

「黑悟空」製作人：慶幸來自中國

據了解，通過該模型生成的視頻可自動完成音畫同步、補全對話等功能，已有用戶借助其創作出包含多角色對話、分鏡、電影運鏡的短劇片段。網上開始有不少示範影片，其中邵氏電影風格的龍珠決鬥，令人印象深刻。

遊戲科學CEO、《黑神話：悟空》製作人馮驥在試用Seedance 2.0後，評價其為「當前地表最強的視頻生成模型」，多模態理解和整合能力實現了飛躍，能將視頻製作成本降至接近算力邊際成本，並預測將推動視頻全民化。「AI理解多模態信息（文、畫、影、音）並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚嘆。」馮驥直言，「我很慶幸，至少今天的Seedance 2.0，來自中國。」但他也指出了假視頻可能氾濫的挑戰。

針對用戶對於大模型生成真人視頻可能侵犯隱私的擔憂，平台運營人員表示，目前暫不支持上傳真人圖片或視頻作為主體參考，產品調整後會以更完善的面貌推向用戶。

據了解，目前在即夢web端、小雲雀等平台使用Seedance 2.0，平台會提示暫不支持真人人臉參考；在即夢app和豆包app，用戶需要錄製本人形象與聲音完成真人校驗後才可以製作數碼分身，在AI影音中出鏡。

北京航空航天大學人工智能研究院教授沙磊評價稱，現在Seedance 2.0還在小範圍內測階段，字節也限制了一部分模型功能，比如只有在進行活體認證的情況下可以生成真人影音，不支持輸入真人圖片或視頻做主體參考等，以防止AI技術被濫用，「這種嘗試是企業在技術狂奔時要守住的責任底線」。

他表示，AI 的進步從不會因爭議停下腳步，而如何在技術創新與數據合規、版權保護之間找到平衡，讓技術突破的紅利真正惠及行業與用戶，不僅是字節或某家公司需要持續探索的問題，更是全球AI 產業共同的命題。

Seedance2.0是字節跳動推出的AI視頻生成模型，可根據文本或圖像創建電影級視頻。2026年2月7日，開始小範圍內測並在即夢平台上線，會員用戶可以直接使用。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前