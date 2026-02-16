Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Seedance 2.0︱AI生成畢彼特湯告魯斯對打 荷里活斥侵權

即時國際
更新時間：09:46 2026-02-16 HKT
發佈時間：09:46 2026-02-16 HKT

中國公司字節跳動（ByteDance）上周發布AI影片生成模型Seedance 2.0，可透過文字指令生成最長15秒影片，目前已在中國剪映（Jianying）上線，並預計擴大至全球CapCut用戶。一段由該AI模型生成的、描繪畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，顯得非常逼真，迅速引發荷里活強烈反彈。美國電影協會（MPA）及美國演員工會（SAG-AFTRA）怒斥此舉公然侵權。

相關新聞：「高市早苗被超人狂揍」AI片瘋傳　版權商追究　影片下架

有用戶在X平台上傳影片，顯示湯告魯斯與畢彼特打鬥畫面，並稱僅用「2行指令」生成。這段片極似真實場景，而且品質出色，引發美國電影界相關人士擔憂，恐不僅荷里活陷入困境，巨星亦面臨風險。

死侍監製：「我們可能完了」

《死侍》（Deadpool）編劇兼監製Rhett Reese在社交平台轉發片段，並表達對業界人士未來生計的擔憂，寫道：「我不想這麼說，但我們可能完了。」

美國電影協會行政總裁里夫金（Charles Rivkin）稱，中國AI模型Seedance 2.0在短短即一天內大規模、未經授權使用美國版權保護作品，是對創作者權益與美國數百萬相關工作機會的漠視，要求字節跳動立即停止侵權行為。

相關新聞：Seedance2.0｜AI生成逼真港產片式《龍珠》 真人素材應用煞停

美國演員工會也譴責該模型助長明目張膽的侵權行為，並稱侵權行為包括未經授權使用美國演員的聲音與肖像。該組織代表16萬名演員、創意人士等，斥此舉「不可接受」，削弱人才謀生能力，無視法律倫理。

迪士尼要求字節跳動停止侵權

針對Seedance生成影片中已出現迪士尼（Disney）旗下角色，包括蜘蛛俠（Spider-Man）、Darth Vader與Grogu。

迪士尼已向字節跳動發出停止侵權通知函，指控這是對迪士尼知識產權的「虛擬搶劫」，並批評其未經授權複製、散布並製作衍生作品。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
13小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
23小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
13小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂外籍漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
11分鐘前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
13小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
12小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
16小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
2小時前