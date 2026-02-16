Seedance 2.0︱AI生成畢彼特湯告魯斯對打 荷里活斥侵權

中國公司字節跳動（ByteDance）上周發布AI影片生成模型Seedance 2.0，可透過文字指令生成最長15秒影片，目前已在中國剪映（Jianying）上線，並預計擴大至全球CapCut用戶。一段由該AI模型生成的、描繪畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，顯得非常逼真，迅速引發荷里活強烈反彈。美國電影協會（MPA）及美國演員工會（SAG-AFTRA）怒斥此舉公然侵權。

相關新聞：「高市早苗被超人狂揍」AI片瘋傳 版權商追究 影片下架

有用戶在X平台上傳影片，顯示湯告魯斯與畢彼特打鬥畫面，並稱僅用「2行指令」生成。這段片極似真實場景，而且品質出色，引發美國電影界相關人士擔憂，恐不僅荷里活陷入困境，巨星亦面臨風險。

死侍監製：「我們可能完了」

《死侍》（Deadpool）編劇兼監製Rhett Reese在社交平台轉發片段，並表達對業界人士未來生計的擔憂，寫道：「我不想這麼說，但我們可能完了。」

美國電影協會行政總裁里夫金（Charles Rivkin）稱，中國AI模型Seedance 2.0在短短即一天內大規模、未經授權使用美國版權保護作品，是對創作者權益與美國數百萬相關工作機會的漠視，要求字節跳動立即停止侵權行為。

相關新聞：Seedance2.0｜AI生成逼真港產片式《龍珠》 真人素材應用煞停

美國演員工會也譴責該模型助長明目張膽的侵權行為，並稱侵權行為包括未經授權使用美國演員的聲音與肖像。該組織代表16萬名演員、創意人士等，斥此舉「不可接受」，削弱人才謀生能力，無視法律倫理。

迪士尼要求字節跳動停止侵權

針對Seedance生成影片中已出現迪士尼（Disney）旗下角色，包括蜘蛛俠（Spider-Man）、Darth Vader與Grogu。

迪士尼已向字節跳動發出停止侵權通知函，指控這是對迪士尼知識產權的「虛擬搶劫」，並批評其未經授權複製、散布並製作衍生作品。