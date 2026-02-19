Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：與習商對台軍售 分析指推翻華府承諾

即時中國
更新時間：08:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：08:30 2026-02-19 HKT

中美領導人2月初通話，國家主席習近平警告美方務必慎重處理對台軍售問題。美國總統特朗普周一（16日）被問及中國對於美國對台更多軍售的警告時表示，「我和他（習近平）正在談這事，我們有良好的通話」，美國很快會做出決定。台灣學者揭仲指出，特朗普公開推翻美國行政部門堅持了44年的立場，對日後美台軍售造成重大影響。美國學者葛來儀分析，特朗普言論暗示，未來對台軍售案的宣布可能延至4月「習特會」之後。

學者料售武延至4月後

特朗普搭乘總統專機「空軍一號」返回華府途中接受媒體聯訪作上述表示。他還表示，「我們和習主席關係很好」，並重申他預計4月訪問中國。

特朗普強調與習近平有「良好的通話」。美聯社
特朗普強調與習近平有「良好的通話」。美聯社

美國政府去年底宣布總值約111億美元的大規模對台軍售案，這是特朗普2.0第二度宣布對台軍售。中美領導人今年2月通話後，英國《金融時報》披露，美國正為台灣匯整一筆包括愛國者系統及其他武器的200億美元軍售，北京方面私下警告，此舉可能危及特朗普4月中國之行。

相關新聞：習特通話2小時就台議題施壓 學者分析：台灣已被納入大國談判籌碼

據新華社報道，習近平2月初在通話強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；特朗普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

美國學者葛來儀對中央社表示，特朗普言論暗示他可能會將未來對台軍售案的宣布延到習特會之後。她認為，美中目前正在進行的討論中，可能包括以改變美國對台政策來換取中國在貿易上的讓步。

1982年8月，美國曾對台作出六項保證，其中第二項，即為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。台灣軍事專家揭仲指出，特朗普的發言，等於是以現任美國總統的身份，公開推翻美國行政部門堅持了44年的立場。

售愛國者導彈或受影響

揭仲分析，特朗普的談話對去年底宣布的111億美元對台軍售也許不會太大的影響，但對華府目前正在討論的出售愛國者導彈等4套系統有可能產生影響。對台軍售問題已成為特朗普4月前訪華的磋商重點，他認為，屆時特朗普會在訪華期間，就美國對台軍售事宜對北京做出讓步。

揭仲擔憂，特朗普會承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣，甚至將「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話進一步文字化，這恐將對台灣的國防安全造成不小的衝擊。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
13小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
21小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
17小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
11小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
14小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
15小時前
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
15小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT