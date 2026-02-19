特朗普：與習商對台軍售 分析指推翻華府承諾

中美領導人2月初通話，國家主席習近平警告美方務必慎重處理對台軍售問題。美國總統特朗普周一（16日）被問及中國對於美國對台更多軍售的警告時表示，「我和他（習近平）正在談這事，我們有良好的通話」，美國很快會做出決定。台灣學者揭仲指出，特朗普公開推翻美國行政部門堅持了44年的立場，對日後美台軍售造成重大影響。美國學者葛來儀分析，特朗普言論暗示，未來對台軍售案的宣布可能延至4月「習特會」之後。

學者料售武延至4月後

特朗普搭乘總統專機「空軍一號」返回華府途中接受媒體聯訪作上述表示。他還表示，「我們和習主席關係很好」，並重申他預計4月訪問中國。

特朗普強調與習近平有「良好的通話」。美聯社

美國政府去年底宣布總值約111億美元的大規模對台軍售案，這是特朗普2.0第二度宣布對台軍售。中美領導人今年2月通話後，英國《金融時報》披露，美國正為台灣匯整一筆包括愛國者系統及其他武器的200億美元軍售，北京方面私下警告，此舉可能危及特朗普4月中國之行。



據新華社報道，習近平2月初在通話強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；特朗普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

美國學者葛來儀對中央社表示，特朗普言論暗示他可能會將未來對台軍售案的宣布延到習特會之後。她認為，美中目前正在進行的討論中，可能包括以改變美國對台政策來換取中國在貿易上的讓步。

1982年8月，美國曾對台作出六項保證，其中第二項，即為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。台灣軍事專家揭仲指出，特朗普的發言，等於是以現任美國總統的身份，公開推翻美國行政部門堅持了44年的立場。

售愛國者導彈或受影響

揭仲分析，特朗普的談話對去年底宣布的111億美元對台軍售也許不會太大的影響，但對華府目前正在討論的出售愛國者導彈等4套系統有可能產生影響。對台軍售問題已成為特朗普4月前訪華的磋商重點，他認為，屆時特朗普會在訪華期間，就美國對台軍售事宜對北京做出讓步。

揭仲擔憂，特朗普會承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣，甚至將「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話進一步文字化，這恐將對台灣的國防安全造成不小的衝擊。