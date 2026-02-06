習特通話2小時就台議題施壓 學者分析：台灣已被納入大國談判籌碼

國家主席習近平前午與俄羅斯總統普京視頻會晤後，前晚又與美國總統特朗普長時間通話。中方官媒表述，台灣議題是習特通話核心，要求美方務必慎重處理對台軍售；特朗普則在社群平台形容通話「非常棒」，並稱期待4月份訪華行程。美媒報道，這次通話持續了近兩個小時，中國意在告訴特朗普，來訪時要準備就台灣議題嚴肅討論。有旅美學者也稱，台灣已被納入大國談判籌碼，需觀察美對台軍售是否有變。

相關新聞：習近平罕有「一日雙線」 中美俄三極格局成型︱拆局

特朗普事後在社群平台發文稱，這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」，議題「都非常積極」。雙方討論了中國購買美國石油和天然氣，加購農產品，包括本季將大豆採購量提高至2000萬噸，和飛機發動機交付等，以及他4月訪華事宜，屆時將舉行利害攸關的中美高層峰會。

國台辦：台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

特稱通話議題「非常積極」

他表示，美中關係以及他與習近平的個人關係都「極其良好」，在他往下3年任期內，將在有關習近平和中國的事務上取得許多積極成果。

《紐約時報》引述知情人士報道，習特通話持續近兩個小時。中方官媒描述，習近平告訴特朗普，中國永遠不可能讓台灣分裂出去，還表示美方務必慎重處理對台軍售問題。

習近平與特朗普通電話談及台灣。圖為去年10月兩人見面。 中國外交部

去年12月，美國曾批准一項總額超過110億美元的對台軍售方案。華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩稱，習近平表態具有明顯針對性也很強硬，並且他在做鋪墊，告訴特朗普「等你4月來訪時，要準備好就台灣議題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要」。

相關新聞：中美元首通話｜習近平：美須慎重處理對台軍售 國台辦：台灣問題是中國核心利益中的核心

海馬士多管火箭系統，可擾亂解放軍沿海入侵集結，也能對抗數千艘民用駁船運送裝甲入侵部隊。 中時

台灣《聯合報》引述旅美學者翁履中也認為，習近平直接敦促美方對台軍售需「極為謹慎」，明確劃下紅線。特朗普則刻意淡化這段敏感內容。北京此次設計美中俄三強溝通節奏，先與俄方在核心利益上取得共識，用中俄戰略穩定來對沖華府施壓。而台灣也被納入大國談判籌碼，需觀察美對台軍售是否出現變數。

台灣領導人賴清德昨表示，台美之間也有很好的溝通管道，美中台關係維持不變，台美關係堅如磐石，合作計劃持續進行不會改變。國台辦發言人陳斌華則在發布會敦促，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

《環球時報》：台灣該醒醒了

官方《環球時報》評論指出，中國領導人同一天先後與兩個具有全球影響力的大國領導人深度溝通，彰顯中國推動大國協調、維護全球戰略穩定的決心和行動。其訊號之強、分量之重，「台灣該醒醒了」。