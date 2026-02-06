習近平罕有「一日雙線」 中美俄三極格局成型︱拆局

農曆立春，國家主席習近平罕有在同一天先後與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤、與美國總統特朗普通電話。專家分析認為，歐洲缺乏戰略自主，其他力量尚難躋身頂層博弈，「一日雙線」不僅意味深長，更是象徵著真正獨立的中美俄三極格局正在成型。

官方《環球時報》評論指出，中國領導人同一天先後與兩個具有全球影響力的大國領導人深度溝通，彰顯中國推動大國協調、維護全球戰略穩定的決心和行動。其信號之強、分量之重，台灣該醒醒了。

歐洲缺乏戰略自主

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅對中通社分析稱，此次通話並非被動回應，而是中方精心選擇的戰略時機。他指出，近期美國在委內瑞拉、達沃斯論壇頻頻動作，甚至對伊朗動武威脅，再加上俄烏衝突談判仍陷僵局，國際局勢高度不穩。在此背景下，中國領導人先與普京就「戰略穩定」與「國際秩序」深入交換意見，再與特朗普溝通，實則向美國明確傳遞：中俄談的是大格局，中美談的是如何避免誤判、管控分歧——尤其是台灣問題。

值得注意的是，習近平在與特朗普通話中直接要求美方「務必慎重處理對台軍售問題」，並將台灣定位為「中美關係中最重要的問題」。王義桅解讀稱，過去中國說台灣是「線」，不能碰；現在則是主動提出要「解決」這個問題。這不是防禦性表述，而是進取性戰略——表明中國已準備在核心利益上採取更積極姿態。

俄圖打破美主導跨大西洋體系

特朗普回應：重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。王義桅分析，此言雖有外交辭令成分，但具現實基礎：特朗普現在最關心的是贏得中期選舉，所以要先穩住中國，4月份他可能還要訪問中國。

王義桅特別指出，此次「一日雙線」外交凸顯一個深層趨勢：世界正邁向由中美俄主導的「平等有序多極化」。歐洲缺乏戰略自主，其他力量尚難躋身頂層博弈。而俄羅斯此前提出的「不可分割的歐亞安全秩序」，實質是將中國納入泛歐亞安全架構，打破美國主導的跨大西洋體系。