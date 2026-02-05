中美元首通話｜習近平：美須慎重處理對台軍售 國台辦：台灣問題是中國核心利益中的核心

2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。習近平強調台灣是中國領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去，直指美方務必慎重處理對台軍售問題。2月5日，國務院台辦舉行例行新聞發布會上，發言人陳斌華表示，習近平主席重要講話闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場。台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

習近平：讓2026年成為中美合作共贏一年

通話後，習近平指出，過去一年，我們保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎，「我高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事」。

習近平續指，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。雙方要按照達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，「讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年」。

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

特朗普：重視中方在台灣問題上的關切

特朗普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，「我同習近平主席有著偉大的關係，我很尊重習近平主席。在我和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動」。

特朗普又稱，樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定」。

特朗普其後在社交平台發文強調，與習近平關係非常好，今次通話已就中國向美方採購石油天然氣、航空發動機交付等經貿議題展開了討論，亦談及俄烏問題；相信在他未來三年的總統任期內，會與習近平一起取得許多正面成果。他又指，今年四月會訪問中國，並對此十分期待。



中國駐美國大使謝鋒周二表示，今年，中美兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力，營造氛圍、創造條件、積累成果，努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。

美國總統特朗普早前表示，他將於4月訪問中國，中國國家主席習近平將於年底訪美。謝鋒向紀念中美「乒乓外交」55周年人文交流活動發表視頻致辭表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美關係發展障礙。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應該以行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。