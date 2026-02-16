人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯

內地每年春節期間播出的央視春晚，16日再度成為北京展示高端製造與科技政策的重要舞台，今年共有4家新興人形機械人新創企業，宇樹科技（Unitree）、銀河通用（Galbot）、松延動力（Noetix）與魔法原子（MagicLab），登上春晚舞台，路透社報道指出，今年春晚不僅是文藝演出，更是中國大陸推動人形機械人與未來製造戰略的象徵性展示。

「AI+製造」戰略核心

春晚是全國關注度最高的年度節目。去年春晚曾安排16台宇樹科技全尺寸人形機械人與舞者同步表演，引發廣泛討論，數周後，該公司創辦人更獲安排與國家主席習近平會面，顯示官方對機械人產業的高度重視。

過去一年，國家主席習近平已與5家機械人新創企業創辦人會晤，數量與他接見電動車及半導體業者相當，使人形機械人成為少數獲得最高層關注的新興產業之一。分析人士指出，春晚長期被用作展示中國科技野心的窗口，從太空計畫到無人機與機械人技術，皆曾透過這一舞台對外傳遞政策訊號，能登上春晚的企業，往往能獲得政府訂單、投資與市場准入等實質利益。

在機械人表演背後，中國正將機械人與人工智能列為下一階段「AI＋製造」戰略核心，希望藉自動化提升生產力，以抵銷人口老化與勞動力減少壓力。北京科技分析人士指出，人形機械人結合人工智能、完整硬體供應鏈與製造雄心，對政策制定者與大眾而言具有高度象徵意義。

數據顯示，中國去年佔全球約1萬3千台人形機械人出貨量的90%，遠超美國競爭對手，包括特斯拉Optimus機械人，投行摩根士丹利預估，今年中國人形機械人銷量將倍增至2.8萬台。特斯拉CEO馬斯克近期也坦言，中國企業將是最大競爭對手。

目前多數人形機械人仍處示範應用階段，例如銀河通用與電池龍頭寧德時代合作進入工廠測試，優必選（UBTech）則取得政府合約，將人形機械人部署於中越邊境物流與支援任務。中國新創也加速開發AI模型訓練機械人「大腦」，透過真實環境數據提升感知與語言理解能力。

分析師指出，外界將觀察今年春晚機械人表現是否在多機協作、故障復原與精細操作上取得突破，因為能穩定抓取物體等精密動作，技術難度其實遠高於翻滾或跳躍等炫技展示。

