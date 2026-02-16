Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央視春晚機械人上演小品喜劇 不扭秧歌表演武術

即時中國
更新時間：18:20 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-16 HKT

內地中央廣播電視總台於2月16日晚舉行《2026年春節聯歡晚會》（簡稱央視春晚），其中，高科技元素再度成為萬眾矚目的焦點。今年，共有四家頂尖機械人公司的產品將登上春晚舞台，以武術、小品、歌舞及微電影等多種形式，與演藝明星同台獻技。在《武Bot》節目表演中，人形機械人化身「武術高手」，一招一式行雲流水，令人驚歎。

人形機械人組團上春晚

作為春晚的「老朋友」，宇樹（Unitree）科技已是第三次攜手春晚，以「機械人合作夥伴」的身份參與這場年度盛會。繼去年憑藉一段魔性的「扭秧歌」舞蹈成功破圈後，今年宇樹的機械人將「改換門庭」，跨界學習中國功夫。節目單顯示，它們將與實力雄厚的河南塔溝武術學校的學員們聯袂上演一場別開生面的武術表演，展現剛柔並濟的機械之美。

除了宇樹科技，今年春晚還迎來了三位「新成員」：松延動力（Songyan Dynamics）、魔法原子（Magic Atom）以及銀河通用（Galaxy General）首次亮相便身負重任，分別融入到不同類型的節目中。

松延動力將跨界喜劇界，與著名小品演員蔡明、王天放共同表演小品《奶奶的最愛》，其在小品中的具體角色引發觀眾期待。

魔法原子則將現身於歌舞類節目，為陳小春、言承旭等人帶來的歌曲《智造未來》進行伴舞或互動表演，以視覺化的方式詮釋科技感。

最受關注的莫過於銀河通用，據第一財經透露，該公司的機械人將在春晚的賀歲微電影中，與喜劇界的黃金組合沈騰、馬麗同框出鏡，上演精彩對手戲。

