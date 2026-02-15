Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

背書挑戰︱一字不錯背誦《滕王閣序》全文 日本男子免費遊景區

即時中國
更新時間：21:59 2026-02-15 HKT
發佈時間：21:59 2026-02-15 HKT

內地不少古蹟名勝有背書換免費入場活動，只要背誦相關文學作品達到一定分數，便可以獲入場券一張。近日有一名熱愛中國文化的日本年輕人，以滿分成績背出《滕王閣序》，當其「真身」揭穿是日本人後，也令在場職員與遊客嘖嘖稱奇。

慕中華文化入讀南京大學

24歲的內田大翔，日前在社群平台分享他在江西南昌的滕王閣景區，成功挑戰背誦《滕王閣序》的遊戲。

他指，花了一個月時間準備，在挑戰當日，成功以5分鐘背誦完全文773字的《滕王閣序》，而且是一字不差，拿到滿分100分。

而按照景區要求，只要在6分鐘內背完，系統評分在60分以上的遊客，可以獲得免票資格。

相關新聞：背詩背文換門票 多個景區上演「背書熱」

內田大翔透露，現場的人當得知他是日本人後，對其能熟練背誦中國的文學作品更感驚訝。

從內田大翔的社群賬號了解，他是日本名古屋人，高中時接觸到中國文學後，便產生濃厚興趣，中學畢業後再修讀一個短期漢語班後，2021年獲江蘇南京大學取錄。畢業後主要經營自媒體，內容主要是介紹各地的旅遊景點及美食。

《滕王閣序》是初唐讀人王勃所作駢文，全文773字，引用成語42個，當中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」被譽為千古絕句。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
12小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
8小時前
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
社會
5小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
3小時前
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
5小時前
90年代超級女神罕晒夫妻照 曾與金城武、吳奇隆捲三角戀 老公被傳是「空心老倌」身份成謎
90年代超級女神罕晒夫妻照 曾與金城武、吳奇隆捲三角戀 老公被傳是「空心老倌」身份成謎
影視圈
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
6小時前