背書挑戰︱一字不錯背誦《滕王閣序》全文 日本男子免費遊景區

內地不少古蹟名勝有背書換免費入場活動，只要背誦相關文學作品達到一定分數，便可以獲入場券一張。近日有一名熱愛中國文化的日本年輕人，以滿分成績背出《滕王閣序》，當其「真身」揭穿是日本人後，也令在場職員與遊客嘖嘖稱奇。

慕中華文化入讀南京大學

24歲的內田大翔，日前在社群平台分享他在江西南昌的滕王閣景區，成功挑戰背誦《滕王閣序》的遊戲。

他指，花了一個月時間準備，在挑戰當日，成功以5分鐘背誦完全文773字的《滕王閣序》，而且是一字不差，拿到滿分100分。

而按照景區要求，只要在6分鐘內背完，系統評分在60分以上的遊客，可以獲得免票資格。



內田大翔透露，現場的人當得知他是日本人後，對其能熟練背誦中國的文學作品更感驚訝。

從內田大翔的社群賬號了解，他是日本名古屋人，高中時接觸到中國文學後，便產生濃厚興趣，中學畢業後再修讀一個短期漢語班後，2021年獲江蘇南京大學取錄。畢業後主要經營自媒體，內容主要是介紹各地的旅遊景點及美食。

《滕王閣序》是初唐讀人王勃所作駢文，全文773字，引用成語42個，當中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」被譽為千古絕句。