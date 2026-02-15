香港赴日旅遊全年料增4成 港客：不覺治安轉差擬今年去兩三次

日本自首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論後，中日關係急凍，中國更一再呼籲國民勿往日本。有日媒指，去年12月內地遊客到日本的減幅達45.3%，但香港則增加1.9%，有香港旅行社指，預料今年到日本的香港客量會增加3至4成。



相關新聞：「高市早苗被超人狂揍」AI片瘋傳 版權商追究 影片下架

據日經中文網報道，2月1日落幕的香港旅遊博覽會，有香港旅行社的高管人員表示，近兩個月的赴日旅遊產品持續增長，預計今年全年將增長3至4成。直言中日對立後，官方呼籲暫緩到日本，在香港幾乎沒有影響力。

報道訪問一名51歲的公司職員梁先生，他說：「我並不覺得日本治安變差」，並表示「今年計劃去日本旅行兩三次，正在考慮去以前沒去過的地方」。

在香港，赴日旅遊回頭客眾多。身處競爭激烈、空間狹小的香港，不少人說前往日本心靈獲得治癒，而近年日圓貶值更進一步推高赴日人氣。



相關新聞：春運首周︱中國往返日本航班同比跌49% 三航線全部取消

受中日對立影響，去年12月中國大陸赴日遊客年減幅度高達45.3%；與此同時，香港遊客則年增1.9%，時隔7個月實現正增長。

旅遊公司在展會介紹，航空公司將配合4月上旬香港公眾假期開通赴日臨時包機，其中大灣區航空計劃開通飛往大阪關西國際機場的航班，香港航空則計劃開通飛往鹿兒島的航班。

報道並提到，經香港國際機場中轉赴日的中國大陸遊客也在增加。日本地方政府相關人士稱，除了中國大陸直飛日本航班減少、便利性下降外，可能直接赴日在心理上也有所顧忌。即使中國加強對日本的對抗姿態，民間交流的意願卻似乎依然強烈。