春運首周︱中國往返日本航班同比跌49% 三航線全部取消
更新時間：21:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：21:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：21:45 2026-02-12 HKT
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，令中關係急凍，中國一再呼籲民眾不要到日本旅遊的背景下，在春運首周，中國境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54%。
相關新聞：中日交惡南韓受惠 國人春節假赴韓料達19萬
據航班APP「航旅縱橫」數據，中國境內往返日本的實際執行航班量比去年春運同期下降約49%。
航線方面，以上海—大阪、上海—名古屋、上海—東京、北京—大阪、南京—大阪等航線的航班量同比下降最多。
而北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線取消全部航班。
最Hit
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
2026-02-11 11:00 HKT