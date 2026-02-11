中日交惡南韓受惠 國人春節假赴韓料達19萬

中日關係轉差後，大量赴日航班取消，國人紛紛放棄日本，改到南韓旅行。南韓官方估計，在9日的春節假期，前來旅行的中國遊客有望達19萬人。

日均遊客同比增44%

南韓韓聯社報道，南韓文化體育觀光部（文體部）和南韓觀光公社（旅遊發展局）11日表示，根據推算，中國15日至23日的春節假期，前往南韓旅行的遊客，日均人數有望同比增加44%，達19萬人。考慮到部分遊客可能為避免高峰在春節假期兩周前提前訪韓，訪韓中國人規模有望進一步增加。

南韓的中國遊客在中日交惡後大增。小紅書＠在乞力馬扎羅之上

文體部和觀光公社預測，散客在訪韓中國人總數中佔比可能會超過70%。由此，兩家機構正與京東、攜程和微信支付等中國平台展開合作，重點宣傳一日遊產品、國內交通工具折扣券、對接冬季活動和春節的旅遊產品等。

據新加坡《海峽時報》報道，南韓釜山的郵輪碼頭，自中日關係轉差後，中國遊客的數量大增。有上海李姓女教師透露，她在去年8月預訂這個郵輪假期時，行程包括日本的廣島和長崎，但後來卻改為到福岡，到出發時又再更改，將所有日本的行程刪去，認為「這也沒辦法，反正現在我們也不能去日本」。

自日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係急劇轉差，中國多次呼籲國民不要到日本旅行，大量打算出國旅行的中國民眾轉到南韓旅遊。據中國交通數據分析服務平台航班管家DAST最新統計資料顯示，2026年春運第一周中日航線較去年同期減少1292航班，年減49.2%，上海浦東─大阪關西、上海浦東─東京成田減幅相對大。