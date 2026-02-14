「高市早苗被超人狂揍」AI片瘋傳　版權商追究　影片下架

中日關係氣氛緊張之際，一段人工智能生成影片再掀波瀾。有中國網民利用字節跳動新推出的影片生成模型，製作出日本首相高市早苗與特攝角色對戰的片段，畫面中「超人吉田」將其擊倒甚至施放必殺技「激光束」轟爆，影片在社交平台瘋傳後，引發日本網民強烈反彈。

涉事影片以高度逼真的效果呈現城市打鬥場景，角色外貌與動作細節精緻。有關片段迅速在X等平台擴散，大批日本網民留言批評，認為內容不僅涉及政治人物，更損害超人經典角色形象，紛紛向擁有版權的圓谷製作要求採取法律行動。

據日媒報道，圓谷製作已就相關影片提出版權申訴，部分片段其後被平台標示「回應著作權所有人檢舉，媒體已停用」並下架。不過，網上仍有零星相關畫面流傳。

有曾參演「超人吉田」系列的演員公開表示，應嚴肅看待此類行為，指作品多年來承載孩子夢想，不應被用於政治惡搞。亦有網民形容影片「褻瀆經典」，對政治人物亦欠尊重。

據了解，涉事網民除製作「超人吉田」版本外，亦曾仿照日本動漫進擊的巨人中的「車力巨人」形象生成相關影像。影片被刪後，對方改以中國動漫角色作為對戰對象繼續上載，包括一度爆紅的黑悟空、哪吒等，以減低再遭版權投訴的風險。

是次事件源於字節跳動推出名為Seedance 2.0的人工智能影片生成工具。該工具可根據聲音、圖片、文字等素材生成最長約15秒影片，並強調角色表情與畫面質感的一致性。