內蒙古「美女主席」王莉霞開除黨籍 6宗罪包括貪慕虛榮追求享樂

內蒙古政府「美女主席」王莉霞去年8月落馬。官方將其開除公職、黨籍，移交司法，並且公佈其6宗罪，包括貪慕虛榮、追求享樂，家風不正，非法收受巨額財物。

經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。王莉霞6宗罪包括：



1 喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重背離「兩個維護」，落實黨中央決策部署陽奉陰違、自行其是；

2 違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務物件車輛，貪慕虛榮、追求享樂；

3 違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物；

4 廉潔底線失守，違規收受禮金，由他人支付應當由本人支付的費用；

5 違規干預、插手司法活動；家風不正，對家屬失管失教；

6 利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。