跑腿服務︱代拜年¥999包叩頭惹議煞停 已訂購者獲3倍賠償

更新時間：16:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-11 HKT

內地代客跑腿服務日益完善，代購物、代排隊已是生活日常，春秋二祭更有代客掃墓，近日有平台趁農曆新年將至，還推出代拜年服務，¥999的2小時套餐，包括送年貨、1分鐘的吉祥話、行傳統叩頭禮儀以及其他定製服務，全程可直播。不過，代叩頭幫盡孝環節惹來非議，平台在10日已將服務下架。

網民：很彆扭不能接受

據《南方都市報》報道，同城即時生活服務平台UU跑腿，早前推出「春節代拜年套餐」，包含代買代送年貨禮品、向長輩親友「逗利是」等服務，2小時199元（人民幣，下同）；「代拜長輩套餐」除了代買代送年貨禮品外，還提供1分鐘吉祥話祝福、代行磕頭禮、即時視訊直播等服務，2小時收費999元。服務介紹寫道「身雖遠，禮周全，UU幫你盡孝」。

不過，代叩頭一項服務，卻引起外界爭議，認為這個至親之間的大禮，付費由外人代行，「感覺很彆扭不能接受」、「代磕頭有點奇怪」等，觸發網民熱烈討論。

有網民更發現，UU跑腿的App，10日已將「代拜長輩套餐」下架，消費者不能選用。

UU跑腿11日發公告，解釋推出代叩頭服務的初衷，是為了滿足身在異地、行動不便或海外等無法返鄉拜年群體的特定需求。希望通過此類服務，幫助他們傳遞牽掛與心意，彌補無法當面問候的遺憾，提供更好的情緒價值，並非對傳統禮儀的褻瀆與曲解。

公告又指，為維護積極健康和諧的網上輿論環境，避免因商業創新引發不必要的誤解與對立，經過慎重評估，UU跑腿已主動將其中引發爭議的服務項目予以下架。對於因下架導致無法履約的訂單，將主動為使用者提供三倍金額補償，款項退回至最初的支付管道。

 

