易煉紅被查︱上月最後公開露面 僅花百日完成20多萬平方米拆遷工作

中央紀委國家監委網站周二（10日）發布消息，十四屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



易煉紅是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第12名中管幹部，也是今年繼內蒙古自治區原黨委書記孫紹騁和應急管理部部長王祥喜之後落馬的第3個正部級官員。



易煉紅最後一次公開露面為上月13日，浙江省政協十三屆四次會議在省人民大會堂隆重開幕，易煉紅等應邀出席會議，並在主席台就座。今日突然傳出其受查消息，震驚外界。

今年第三名正部級官員落馬

「界面新聞」報難道，易煉紅早年在湖南省漣源縣桂花公社當知青，1987年調入湖南省委黨校工作，任經濟學教研室教師。易煉紅後來在湖南省委黨校升至常務副校長（正廳級）。



2004年，不到45歲的易煉紅開始擔任岳陽市委書記7年。此後他的從政生涯歷經4個省份。他曾任湖南省委常委、秘書長，2013年-2017年任長沙市委書記。此後，他離開工作30多年的湖南，擔任一年瀋陽市委書記，2018年又南下江西省擔任省委副書記，隨後當選江西省省長，2021年成為江西省委書記，此後兼任江西省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。2022年12月，易煉紅調任浙江省委書記，並兼任省人大常委會主任，直至2024年10月年滿65歲卸任，隨後赴全國人大擔任財政經濟委員會副主任委員。

施政風格雷厲風行備受關注

《法制晚報》曾報道，2004年易煉紅一到岳陽，就擴建岳陽樓新景區，牽涉到拆遷的單位上百家，拆遷的居民1300多戶。主政岳陽後，易煉紅加快建設岳陽樓新景區。結果，僅用百天時間，20多萬平方米建築的拆遷工作就順利完成。

此後，易煉紅擔任長沙市委書記後，2015年3月，推動長沙掀起「史上最大規模拆違控違」行動。易煉紅當時強調，「違法建築是城市肌體上的『毒瘤』，必須動手術予以摘除。」要以斬釘截鐵的態度、壯士斷腕的魄力和務求實效的精神，堅決打贏這場拆違控違攻堅戰。

學者型官員頻發文

《南方都市報》亦曾報道，從1989年至2018年發稿時，學者型官員易煉紅筆耕不輟。僅在知網上就能查詢到其218篇文章。幾乎每年易煉紅均會撰文，主題主要為農業、經濟、城市治理等方面。不僅如此，易煉紅還出版專著8部（其中獨著3部）、譯著1部、教材12部。

從浙江省離職時，易煉紅在全省領導幹部會議上表態稱，「在浙江拼搏奮鬥是一種幸福和快樂，我努力答好為官為人之問、追求輕我忘我之境，心中唯公不存私，只為竭盡所能幹好這一任、竭盡全力跑好這一棒。」