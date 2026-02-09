Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賤賣《江南春》︱南京博物院前院長違規簽售被查 共24人遭處理

即時中國
更新時間：21:46 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:46 2026-02-09 HKT

明朝《江南春圖》拍賣風波有新進展，江蘇省委省政府調查組9日發表調查通報，證實南京博物院前院長徐湖平違規簽批，將龐家捐贈的《江南春》等多幅畫作，調撥原省文物總店（以下簡稱總店）銷售，造成文物流失，社會影響惡劣。現年80歲的徐湖平還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。

另有5人已去世不再處理

通報稱，對涉事單位和部門有關人員29人，除其中5人已去世不再處理外，對其餘24人依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪的移送司法機關。

相關新聞：南京博物院｜退休員工舉報原院長盜竊文物 江蘇省委成立調查組處理

《江南春圖》為明代著名畫家仇英所畫，原為晚清收藏家龐萊臣擁有。通報稱，1959年，龐氏後人將《江南春》圖卷等137件畫作捐贈給南博收藏。上世紀90年代，經時任常務副院長徐湖平違規簽批，原江蘇省文化廳未按規定嚴格審核、違規批復同意，南博將《江南春》等違規調撥原江蘇省文物總店（以下簡稱總店）銷售。

2025年5月，《江南春》圖卷在嘉德拍賣公司預展，估價高達8800萬元，龐氏後人發現後向國家文物局舉報。通報稱，龐家和律師曾兩次到南博現場察看，南博未能提供《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》、《松風蕭寺圖軸》等5幅捐贈畫作，其餘132件捐贈畫作仍收藏在南博。

相關新聞：南京博物院賤賣文物？︱原館長徐湖平傳被帶走 民國別墅住所成打卡熱點︱有片

其中《江南春》圖卷，1997年被時任總店書畫庫保管員兼銷售員張某私自拿去兜售，最終連同另外2幅字畫以12萬元價格賣給江蘇籍收藏家、南京藝蘭齋藝術有限公司原法定代表人陸挺（已於2025年病故）。

2016年起，陸挺先後三次將《江南春》圖卷質押給南京十竹齋藝術品投資有限公司。2019年9月，陸挺因資金困難未按約定贖回，《江南春》圖卷遂留存十竹齋公司。2021年11月，字畫商朱光從十竹齋公司購得《江南春》。2025年4月，嘉德拍賣公司受朱光委托拍賣《江南春》圖卷。2025年12月28日，此畫已交還南博書畫專庫。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT