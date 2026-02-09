賤賣《江南春》︱南京博物院前院長違規簽售被查 共24人遭處理

明朝《江南春圖》拍賣風波有新進展，江蘇省委省政府調查組9日發表調查通報，證實南京博物院前院長徐湖平違規簽批，將龐家捐贈的《江南春》等多幅畫作，調撥原省文物總店（以下簡稱總店）銷售，造成文物流失，社會影響惡劣。現年80歲的徐湖平還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。

另有5人已去世不再處理

通報稱，對涉事單位和部門有關人員29人，除其中5人已去世不再處理外，對其餘24人依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪的移送司法機關。

《江南春圖》為明代著名畫家仇英所畫，原為晚清收藏家龐萊臣擁有。通報稱，1959年，龐氏後人將《江南春》圖卷等137件畫作捐贈給南博收藏。上世紀90年代，經時任常務副院長徐湖平違規簽批，原江蘇省文化廳未按規定嚴格審核、違規批復同意，南博將《江南春》等違規調撥原江蘇省文物總店（以下簡稱總店）銷售。

2025年5月，《江南春》圖卷在嘉德拍賣公司預展，估價高達8800萬元，龐氏後人發現後向國家文物局舉報。通報稱，龐家和律師曾兩次到南博現場察看，南博未能提供《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》、《松風蕭寺圖軸》等5幅捐贈畫作，其餘132件捐贈畫作仍收藏在南博。



其中《江南春》圖卷，1997年被時任總店書畫庫保管員兼銷售員張某私自拿去兜售，最終連同另外2幅字畫以12萬元價格賣給江蘇籍收藏家、南京藝蘭齋藝術有限公司原法定代表人陸挺（已於2025年病故）。

2016年起，陸挺先後三次將《江南春》圖卷質押給南京十竹齋藝術品投資有限公司。2019年9月，陸挺因資金困難未按約定贖回，《江南春》圖卷遂留存十竹齋公司。2021年11月，字畫商朱光從十竹齋公司購得《江南春》。2025年4月，嘉德拍賣公司受朱光委托拍賣《江南春》圖卷。2025年12月28日，此畫已交還南博書畫專庫。