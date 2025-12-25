Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京博物院賤賣文物？︱原館長徐湖平傳被帶走 民國別墅住所成打卡熱點︱有片

即時中國
更新時間：10:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-25 HKT

明代著名畫家仇英作品《江南春》拍賣風波不斷發酵。《亞洲周刊》公開一段南京博物院原院長徐湖平鄰居的錄音，透露有大批公安人員趕到，包圍徐湖平南京富貴山住所，並帶走徐湖平夫婦。

相關新聞：南京博物院館藏畫作賤價¥6800元流出 國家文物局：已接舉報正在調查

鄰居表示：「這場圍控一直持續到第二天天亮，清晨時分，有兩名男子從屋內走出，手持相關物品在門口值守，直至當日中午12點半左右才撤離。鄰居還特別提到，現場駛來數輛汽車，其中不乏公務用車，最終徐湖平夫婦及家中保姆一同被帶走。」

家中擺天價珍品

《亞洲周刊》更在微博發帖，寫道「劇終」。徐湖平的住所後半山園5號近日已變成民眾打卡熱點，有網民上傳徐湖平住所外的的情況，有民眾到來查看屋內的情況。

相關新聞：南京博物院｜退休員工舉報原院長盜竊文物 江蘇省委成立調查組處理

自捲入「贗品」文物流失事件，徐湖平成為網上熱討話題，有人更指其所居住的民國大別墅，旁邊是著名學者戈寶權故居，之前掛牌出售1000多萬的高價。家中擺放的全是天價珍品，保守估計都值大幾千萬。

公安包圍住所

時任南京博物院原院長徐湖平被指是當年簽署「贗品」撥交文件。前日被退休職工實名舉報徐湖平盜竊文物，從中謀利，致使數以千計國寶流失損毀，並將多件書畫贈送給各級官員，包括落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

相關新聞：收藏家後人捐贈明代圖卷遭拍賣 南京博物院：正在核實

2008年曾有40名南博職工聯名舉報，但不了了之。事件曝光後，徐湖平曾稱，會在合適的時機發聲回應此事，「等上級調查結果」。國家文物局回應，已成立工作組赴南京開展工作，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。江蘇省委、省政府決定成立調查組處理。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
20小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
13小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
12小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
即時中國
2小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
18小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
11小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
20小時前