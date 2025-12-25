南京博物院賤賣文物？︱原館長徐湖平傳被帶走 民國別墅住所成打卡熱點︱有片

明代著名畫家仇英作品《江南春》拍賣風波不斷發酵。《亞洲周刊》公開一段南京博物院原院長徐湖平鄰居的錄音，透露有大批公安人員趕到，包圍徐湖平南京富貴山住所，並帶走徐湖平夫婦。

鄰居表示：「這場圍控一直持續到第二天天亮，清晨時分，有兩名男子從屋內走出，手持相關物品在門口值守，直至當日中午12點半左右才撤離。鄰居還特別提到，現場駛來數輛汽車，其中不乏公務用車，最終徐湖平夫婦及家中保姆一同被帶走。」

家中擺天價珍品

《亞洲周刊》更在微博發帖，寫道「劇終」。徐湖平的住所後半山園5號近日已變成民眾打卡熱點，有網民上傳徐湖平住所外的的情況，有民眾到來查看屋內的情況。

自捲入「贗品」文物流失事件，徐湖平成為網上熱討話題，有人更指其所居住的民國大別墅，旁邊是著名學者戈寶權故居，之前掛牌出售1000多萬的高價。家中擺放的全是天價珍品，保守估計都值大幾千萬。

公安包圍住所

時任南京博物院原院長徐湖平被指是當年簽署「贗品」撥交文件。前日被退休職工實名舉報徐湖平盜竊文物，從中謀利，致使數以千計國寶流失損毀，並將多件書畫贈送給各級官員，包括落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

2008年曾有40名南博職工聯名舉報，但不了了之。事件曝光後，徐湖平曾稱，會在合適的時機發聲回應此事，「等上級調查結果」。國家文物局回應，已成立工作組赴南京開展工作，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。江蘇省委、省政府決定成立調查組處理。