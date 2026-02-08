湖南24歲男被執行死刑 強姦10女18歲初次犯案

近日，湖南省株洲市中級人民法院發布的一則布告引發關注。湖南省株洲市中級人民法院依法對身犯強姦幼女、組織未成年人賣淫等多項嚴重罪行的罪犯陳某某執行死刑。



布告內容顯示，24歲男子陳某某於2018年至2020年下半年期間，在茶陵、佛山等地10次強姦10名未成年少女，當中包括4名幼女，對包括1名幼女在內的3名未成年女性實施輪姦。

法院對涉案男子執行死刑。

2018年7月至2021年6月，他與同案犯糾集人員，強迫、勸誘10名未成年女性（含2名幼女）多地賣淫，多次聚眾鬥毆、尋釁滋事，為惡勢力犯罪組織糾集者。陳男還實施2宗尋釁滋事犯罪，1宗容留他人吸食毒品犯罪。



法院審理認為，陳某某強姦犯罪性質惡劣、後果嚴重，罪行極其嚴重。組織、強迫未成年女性賣淫，情節嚴重，依法應當從重處罰。



株洲市中級人民法院作出裁決，以強姦罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以組織、強迫賣淫罪判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產；以聚眾鬥毆罪判處有期徒刑三年半；以尋釁滋事罪判處有期徒刑二年半；以容留他人吸毒罪判處有期徒刑一年，並罰款2000元人民幣。決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



宣判後，陳某某提出上訴，湖南省高級人民法院經審理裁定駁回上訴、維持原判。2026年1月16日，陳某某被押赴刑場，執行死刑。