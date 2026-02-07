機械人記者現身多地兩會「跑新聞」爆紅

安徽、湖北、河南等省級地方兩會近期陸續召開，多地出現機械人記者參與「跑新聞」，成為獨特風景。AI智能眼鏡、無人機等其他兩會現場展示的科技產品也同樣吸睛。

各類科技產品同樣吸睛

在安徽「直通兩會」活動中，人形機械人記者「小安」現場向代表委員提問，成為兩會報道中的「明星記者」；湖北兩會上，機械人記者「江小雲」手持相機，化身專職攝影師，定格會場精彩瞬間；河南本土企業研發的人形機械人「行者二號」首次亮相兩會，與代表委員展開「人機對話」；廣西兩會上，「桂小Ai」機械人成為代表委員受訪時的專屬主持人。

機械人記者站在傳媒群中向代表委員提問。 中新社

此外，各地兩會現場展示的各類科技產品同樣吸睛。四川成都兩會上，情感交互人形機械人、AI智能眼鏡成為會場焦點；山東兩會上，人形機械人ATOM與機械狗「探索者六足」同台登場。

而在江蘇南京兩會專門設立AI產品體驗區，電子智能服務機械人、無人機等多款科技產品亮相，直觀呈現科技賦能政務服務的實踐成果。

機械人記者「小安」參加安徽省兩會報道。 中新社

「從車間生產線到民生場景，機械人正在突破單一功能邊界，在經濟社會發展中解鎖多元角色」，安徽省人大代表、合肥市智能型機械人研究院院長于振中表示，機械人全方位融入經濟社會發展，是技術進步的生動縮影，在實際應用中要注重場景適配，讓科技創新紅利普惠全體大眾。