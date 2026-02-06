封殺柯南｜《名偵探柯南》遭多地動漫節封殺 禁止cos角色入場及賣周邊

日本人氣漫畫《名偵探柯南》（下稱《柯南》），為慶祝電視動畫30周年，與剛完結的另一人氣漫畫、曾被質疑辱華的《我的英雄學院》（下稱《我英》）推出連串聯乘活動，多間內媒隨即發評論狠批，要求漫畫代理商取消聯乘，甚至有人呼籲抵制，近日有報道指內地多個動漫展相繼宣布封殺《柯南》。

未有取消聯乘活動續挨轟

《柯南》2026年將迎來動畫播出30周年，與迎來動畫播出10周年的《我英》展開聯動企劃。雙方作者分別繪製了對方作品主角的插畫並公開發表，聯動預告短片亦在《柯南》電視動畫片尾播放。

《柯南》與《我英》合作的消息傳出後，中國社交媒體掀起對《柯南》的批判聲浪，這部陪伴許多中國人長大的人氣動漫被捲入「辱華」面臨抵制。中國多地動漫展發表聲明，禁止《柯南》角色扮演者入場以及販賣周邊商品。

北京IJOY漫展主辦單位周三（4日）公告稱，《柯南》與《我英》的聯動內容「觸及歷史紅線」。為維護文化安全及意識形態健康，動漫展決定同時禁止兩者相關Cosplay、產品展示及售賣行為。

天津瞳畫動漫展也發布禁止柯南cos入場通知；蘭州漫展還同步禁止和服、木屐等日式元素。



內地社交媒體訊息顯示，後續會有更多的動漫展封殺《柯南》。多個動漫展群組已有人提醒不要再推出相關的cos、本子（同人漫畫）和谷子（衍生商品）等。

《柯南》總代理稱聯乘屬友好交流

此前，《柯南》內地版權總代理上海新創華文化發展有限公司上周六（31日）晚上發表聲明，強調日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。然而因並未取消與《我英》合作，遭多家內媒發出評論狠批。

《環時》：錯誤史觀藉動漫遊戲輸出

《環球時報》周一（2日）發評論稱，事件反映出，日本部分企業與從業人員缺乏對歷史是非的基本辨別力，對中日關係敏感性的認知嚴重不足，又指更深層的問題在於，接連幾宗類似事件，揭示出日本國內的一些「錯誤史觀」，正藉助動漫、遊戲等次文化管道，以更隱蔽的方式滲透和輸出。

評論還稱，針對二戰罪行、殖民傷害、種族歧視等公認紅線，日本企業應建立健全「黑名單制度」，強化審查機制，也亟需加強對員工的歷史觀教育。

《我英》被批與731部隊有關

據悉，2020年《我英》漫畫因為第259話中出現名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱。「志賀」（Shiga）被指是名為「志賀菌」的痢疾桿菌有關；而「丸太」的日文讀音為「マルタ」（Maruta），在第二次世界大戰中，日本帝國備關東軍731部隊曾將中國戰俘代稱為「「圓木」進活體實驗。《我英》因而捲入「辱華」風波在內地遭到全面封殺，迄今未能翻身。