小洛熙｜寧波5月大B女術後去世 主刀醫生院長就醫療事故免職

即時中國
更新時間：09:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：08:59 2026-02-06 HKT

浙江寧波5個月大女嬰「小洛熙」，去年11月在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術後不幸離世，其父母質疑院方醫療失誤，事件點燃輿論對醫療系統的信任危機。昨日官方調查結果公布，調查組判定此為一級甲等醫療事故。「寧波發布」官微通報稱，經專家組鑒定，調查組認定醫方擔主要責任，醫患雙方對鑒定結論已簽字確認。醫方術前診斷依據不足，評估欠充分，手術時機選擇欠妥，手術入路選擇欠謹慎，手術操作出現失誤等過失，與患者術後死亡存在直接因果關係。

小洛熙。
通報指，根據相關規定，主刀醫師陳某賢主任職務被免、醫師執業證書被吊銷，麻醉醫師嚴某雅麻醉科主任職務被免，涉事醫院院長陳某水、副院長鄭某善被免職，寧波市衛健委因處置研判不足、指導不力，被責令整改。

