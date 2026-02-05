¥200包機｜幸運女九寨溝飛成都 獨享一架川航客機

內地一名女遊客發布影片，分享她幸運地獨享一架客機的經歷：2月1日，她訂了四川航空從九寨溝到成都的航班，起飛前接到機場服務人員的電話，稱這趟航班只有她一名乘客，早點來可以早點走。當天機組人員服務她一人，飛機提前35分鐘到達成都，她說「感覺像包了一架專機一樣」。

隨到隨走

女網友稱，她在九寨溝遊玩後，訂了2月1日晚上9：30四川航空的3U6676航班，由九寨黃龍機場飛成都天府機場，票價200元（人民幣，下同）。1日晚上，她到機場前就接到川航櫃檯服務人員的電話，告訴她這是當天最後一趟飛成都航班，只有她一個人買了票，可「隨到隨走」，問她能不能早點到，那樣便可以早點出發。

女乘客發布影片中四周均沒有其他乘客。 網片截圖

該乘客稱，她趕到機場登機後，艙門隨即關閉，感覺是機組人員都在等她，不到5分鐘飛機就起飛，真的是隨到隨走。她登機後真的發現機艙裏除了3名空姐，就她一位乘客。

從她拍攝的影片可見，在一架有川航標識的飛機客艙中，四周座位上空無一人，有身穿川航服裝的3名空姐，分別站在走廊中間的不同區域，正在按流程做乘機提醒。

據悉，當天的3U6676次航班，比預計時間提前了35分鐘。

事件中航班的資訊。

在評論區，有不少人稱，以前也乘坐過該航班，體驗過「包機」服務，下機前還特地跟機組人員合影。

據公開資料，九寨黃龍機場距四川九寨溝景區88公里，為4D級旅遊支線機場，九寨黃龍機場飛成都天府機場的航班不是每天都有，乘客訂票後若不能按時走，不僅涉及住宿的問題，可能第二天也飛不走，要等幾天。

工作人員說：「航司考慮到乘客的實際情況，如果不是天氣因素或其他管控的原因，一般該航班只要有乘客訂票，無論是幾個人，都會盡可能保證旅客乘行，以免客人要在九寨溝找地方過夜，還影響後續行程。」